STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Timeless, Dicte e The Affair - Una relazione pericolosa 3 (domenica, 29 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 29 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 29 gennaio 2017, la piattaforma satellitare di Sky, propone una vasta scelta di serie televisive tra cui "Le avventure di Hooten & The Lady", e la prima tv "Conviction", oltre all'ampia scelta di film che variano dalla commedia all’avventura al drammatico. Tra tutte le proposte il maggiore seguito dovrebbe verificarsi per il film su Sky Cinema Max intitolato "La Maschera di ferro". Ma scopriamo nel detatglio la trama del film.

Su Fox, canale 112 alle 21.00 la fiction "Timeless", giunta all’ottavo episodio della prima stagione, intitolato "Missione Apollo 11". La serie, un "Action-thriller" fantascientifico, è imperniata sulle avventure di un gruppo di persone impegnato in un viaggio nel tempo alfine di evitare che un criminale possa modificare la storia dell'umanita'. Il team deve tornare nel tempo al 20 luglio 1969, data della partenza della missione Apollo 11 che Flynn ha intenzione di sabotare. Su Fox Crime, canale 116, con inizio alle 21.05, la serie poliziesca "Dicte" con il quinto episodio della terza stagione, intitolato "When the Minds is III" La serie, che vede come protagonista una reporter investigativa danese molto coraggiosa, Dicte Stevens, si basa su una serie di libri gialli. Su Sky Atlantic, canale 110, alle 20.15 la fiction "The Affair - Una relazione pericolosa 3", con il nono episodio della terza stagione. La storia è quella di una relazione amorosa molto tormentata, In questo episodio Helen fugge a Montauk e questo aumenta i suoi sensi di colpa, mentre Noah assiste alla distruzione della sua vita. Interpretato da Ruth Wilson e Dominic West. Su Fox Life, canale 114, dalle 21.00, un serie televisiva in prima tv "Conviction", che narra le avventure di un gruppo formato da avvocati e detective che deve tornare ad indagare su errori giudiziari avvenuti in passato. In questo episodio, intitolato "Estremismi", Hayes deve far luce su un caso che coinvolge un attivista politico che venne condannato alla pena dell’ergastolo, dopo essere stato riconosciuto colpevole di un attacco terroristico contro una moschea. Su Sky Uno, canale 108, alle 20.25, torna la fiction avventurosa "Le avventure di Hooten & The Lady". Nell’episodio in onda stasera, il sesto della prima stagione, Alex deve andare a Mosac ad aiutare Hooten, che è impegnato nella ricerca di un uovo preziosissimo, della collezione Fabergè. Mentre sono nella capitale sovietica, i due si trovano a doversi confrontare con due misteriosi personaggi che appartengono al loro passato. Su Sky Cinema 1, canale 301, in onda alle 21.15 il film fantastico intitolato "I Fantastici 4 e Silver Surfer", appartenente alla saga degli eroi Marvel, diretto da Tim Story ed interpretato da Laurence Fishburne, Michael Chiklis, Zach Grenier, Julian McMahon e Andre Braugher. I Fantastici Quattro sono alle prese con un doppio problema, la minaccia per la Terra rappresentata dall’arrivo dell’araldo di Galatcus, Silver Surfer, ed il Dottor Destino, che trama ancora una volta per poter distruggere una volta per tutte il quartetto di supereroi. Su Sky Cinema Hits, canale 304, alle 21.15 il film drammatico intitolato "Una volta nella vita", interpretato da James Naughton e Lindsay Wagner, e diretto da Donald Shebib. La storia è quella di una coppia di coniugi che all’apparenza vivono una vita felice ed appagante. In realtà tra i due si gioca una vera e propria competizione personale a causa dello sport. Sia la moglie che il marito sono alla ricerca del maggior numero di vittorie possibili rispetto all’altro, e soprattutto l’uomo mette al centro della sua vita il podismo. Su Sky Cinema Family, canale 306, alle 21.00 è in programmazione il film fantastico "Nanny McPhee - Tata Matilda", diretto da Kirk Jones ed interpretato da Emma Thompson, Colin Firth, Angela Lansbury, Derek Jacobi e Imelda Staunton. La trama segue la vicenda di una famiglia con un padre vedovo che ha difficoltà a seguire i suoi sette figli ed ha cambiato una serie infinita di "tate", senza successo, fino a quando non arriva Tata Matilda, che riesce con le sue regole a mettere in riga i ragazzi. Su Sky Cinema Passion, canale 308, alle 21.00 il film commedia "Una vedova allegra... ma non troppo", con la regia di Jonathan Demme ed il cast composto da Michelle Pfeiffer, Nancy Travis, Trey Wilson, Dean Stockwell e Alec Baldwin. Su Sky Cinema Max, canale 312, alle 21.00, il film di avventura "La maschera di ferro", ambientato alla corte di Re Luigi XIV, un sovrano inetto e crudele. I tre moschettieri, insieme a D’Artagnan riusciranno a liberare il suo gemello, rinchiuso alla Bastiglia ed a metterlo al suo posto. Con la regia di Randall Wallace ed un cast che comprende Gérard Depardieu, John Malkovich, Hugh Laurie, Jeremy Irons e Anne Parillaud.