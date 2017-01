Stefano De Martino/ Penalizzato dal divorzio con Belen Rodrigiuez? La sentenza (oggi, 29 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, PENALIZZATO DAL DIVORZIO CON BELEN RODRIGUEZ? (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Il 24 gennaio Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno formalizzato il loro divorzio firmando le carte davanti al giudice: cosa prevedono gli accordi presi dagli ex coniugi? Secondo quanto riporta il Corriere Adriatico, Santiago è stato affidato a Belen Rodriguez, e Stefano De Martino - che vive a Roma, e non a Milano, potrà vederlo a week end alterni - quindi solo due volte al mese per quattro giorni al mese in totale. In più deve versare mille euro di alimenti al mese per Santiago, mentre a Belen Rodriguez non deve corrispondere nulla. Secondo quanto riportato dal quotidiano, i due in aula non si sarebbero rivolti la parola: l'unica cosa detta è stato un "ciao" di educazione, anche se, secondo quanto riportano i cronisti presenti, questo è stato comunque un momento carico di tensione per entrambi. Sembra chiaro che Stefano De Martino potrà vedere davvero poco suo figlio Santiago: questa è una decisione che ha preso anche lui per motivi di lavoro, oppure gli è stata imposta e avrebbe voluto vederlo di più?

STEFANO DE MARTINO, PENALIZZATO DAL DIVORZIO CON BELEN RODRIGUEZ? IL BALLERINO SI DIVERTE CON GLI AMICI (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Non è chiaro se il divorzio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbe dovuto andare in questo modo, ma è chiaro che forse al ballerino mancherà suo figlio Santiago, che ha la possibilità di vedere solo per pochi giorni al mese. Stefano sta cercando di distrarsi in questo momento passando più tempo possibile con i suoi amici, con i quali si diverte e forse evita di pensare alle difficoltà che la vita gli ha messo davanti nell'ultimo periodo. Sembra che Stefano non abbia intenzione di parlare né del suo divorzio da Belen né dei suoi attuali sentimenti: che abbia qualche flirt all'orizzonte? Per adesso non si sa nulla su sue eventuali nuove fiamme, e Stefano De Martino sembra comunque intenzionato a tenere la sua vita privata per sé, al contrario di Belen Rodriguez, che invece sta piantando radici serie con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone. Stefano De Martino è adesso impegnato anche con il lavoro e con Amici 16, e davvero non ha tempo di pensare alla sua ex moglie.

