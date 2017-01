THE LAST SHIP 3/ Anticipazioni puntata 29 gennaio 2017: il Presidente in ostaggio, Allison prende il comando!

THE LAST SHIP 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 29 gennaio 2017, Premium Action trasmetterà due nuovi episodi di The Last Ship 3, in prima Tv assoluta. Saranno l'11° ed il 12°, dal titolo "Eredità" e "Resistenza". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Tom (Eric Dane) informa il Presidente (John Cothran) del fatto che il missile di Peng (Fernando Chien) potrebbe spazzare via l'intero Giappone e che crede che sia stato creato nell'isola Paraiso. Il Presidente tuttavia ha bisogno di una prova tangibile per mettersi contro la Cina ed ordina al Comandante di recarsi sul posto. Una volta qui, la situazione sembra apparentemente tranquilla, ma Wolf (Bren Foster) incontra una ragazzina, Malaya (Nikki Castillo), che rivela di essere una schiava e che lavora nella vera fabbrica, mentre quella di tessuti è solo una copertura. Intanto, il Segretario Rivera convoca Kara (Marissa Neitling) nel suo ufficio perché teme che potrebbe contrastare i piani del governo, data la sua vicinanza con Chandler. Mentre si trovano in acqua, la Nathan James individua un cacciatorpediniere cinese che si prepara all'attacco. Kara non fa in tempo ad avvisare l'equipaggio di non agire, che la nave viene colpita da un missile. L'attacco è considerevole ed una delle scialuppe viene attaccata a causa dell'imboscata. Il Presidente vorrebbe inviare dei Marine per recuperare l'equipaggio, ma Allison (Elisabeth Röhm) prende il controllo della Casa Bianca, metre Kara segue il Segretario fino all'esterno. Allison rivela che da quel momento in poi ogni regione penserà alla propria sopravvivenza e che la democrazia non è più accettabile. Poco dopo, il Segretario ed un Senatore vengono uccisi da alcuni sicari a bordo di un'auto. Prima di morire, Rivera confessa a Kara che tutti gli alti vertici sono d'accordo e che lei stessa non è al sicuro. Tom mantiene la linea del silenzio radio fino a quando non avrà ben chiaro la situazione all'esterno, mentre il Presidente annuncia di aver sospeso alcuni degli emendamenti del suo predecessore, concedendo al tempo stesso anche maggiore controllo alle regioni. Subito dopo, Kara fa l'errore di rivelare ad Allison che cos'è successo ai due esponenti politici, non sapendo che sta parlando direttamente con la talpa. Nel frattempo, Tom riesce ad ottenere un cifrario da alcuni uomini cinesi contattati grazie a Takehaya, nonostante il dissenso dell'equipaggio. Dopo aver fissato un appuntamento con Allison, Kara intuisce il suo tradimento e chiede a Barnes (Devon Gummersall) di entrare nell'ufficio del Consigliere ucciso in cerca di prove. In seguito alla ricezione di un messaggio criptato due volte, Tom riesce a scoprire che cosa sta succedendo alla Casa Bianca, poco prima che i piani alti ordinino il suo arresto e di quello degli ufficiali della Nathan James. Il comando viene affidato quindi al Capitano Meylan (Emerson Brooks) e Tom decide di chiedere l'aiuto di Sasha (Bridget Regan) per mettere a punto un tradimento che gli faccia riprendere il controllo della nave.

THE LAST SHIP 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 29 GENNAIO 2017, EPISODIO 11 "EREDITÀ" - Peng cerca di distruggere l'archivio di Stato del Giappone, in modo da eliminare ogni traccia dell'esistenza del Paese. Intanto, Tom divide l'equipaggio in due squadre, che occupino i locali dell'Henan e fronteggino allo stesso tempo Peng ed i suoi uomini. Il piano del Comandante avrà un successo inaspettato, che lo porterà ad eliminare qualsiasi minaccia dei missili cinesi. Nel frattempo, Kara e Tex organizzano l'estrazione del Presidente Oliver dalla Casa Bianca, ma Burns perde la vita durante l'attacco.

THE LAST SHIP 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 29 GENNAIO 2017, EPISODIO 12 "RESISTENZA" - Il Colonnello Witt ordina l'attacco alla Nathan James mediante i missili, a cui l'equipaggio riesce a sfuggire miracolosamente. Individuato un deposito viveri, cercano di avviare la resistenza in modo da catturare Castillo, non sapendo che anche Tex ha le stesse mire. Una volta riuniti i due gruppi, il piano viene ulteriormente modificato in un assalto ad un treno che dal deposito raggiungerà le sedi criminali carico di cibo. Tuttavia, la squadra scoprirà molto presto che in realtà sono presenti a bordo centinaia di esseri umani che sono previsti come manodopera per gli impianti che si trovano sotto al comando di Price.

