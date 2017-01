TIMELESS / Anticipazioni puntata 29 gennaio 2017: scoperta la verità sul passato di Flynn!

TIMELESS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 29 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Timeless, in prima Tv assoluta. Andrà in onda l'ottavo, intitolato "Missione Apollo 11". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lucy (Abigail Spencer), Rufus (Abigail Spencer) e Wyatt (Matt Lanter) raggiungono il 1754, ma vengono immediatamente catturati dall'esercito francese, al soldo di Flynn (Goran Visnjic). Grazie all'interveno di Wyatt, la squadra riesce a liberarsi e ad allontanarsi nei boschi, ma assistono al danneggiamento della macchina del tempo, che automaticamente li condanna a rimanere in quell'epoca. Gli uomini di Flynn sono stati infatti incaricati dell'attacco e Lucy inizia a temere che debbano rimanere troppo a lungo in anni in cui il vaiolo ha decimato migliaia di persone. Le tensioni interne alla squadra si fanno subito sentire, anche se Lucy sperava che Wyatt avrebbe potuto capire le sue scelte. Rufus invece è convinto di poter riparare la macchina del tempo, seppur con materiale di fortuna, ma non è convinto che possa stabilizzare la destinazione, a meno che non agisca sul protocollo. Intanto, gli alti vertici notano che Flynn ha già fatto ritorno, mentre la squadra non ha ancora dato sue notizie. Jiya (Claudia Doumit) in particolare è preoccupata per le sorti di Rufus, anche se ammette di aver solo ricevuto un invito. Dopo essere stati catturati da una tribù indiana, lo stesso Rufus rivela agli amici di provare dei forti sentimenti per Jiya, ma di essersi liminato ad un invito per una cena invece che di esporsi del tutto. Nohelema (Karina Lombard), la leader della tribù, è convinta che la squadra sia responsabile della guerra messa in atto dalla sua gente. Decide però di liberare Rufus perché crede che sia stato costretto fino a lì, ma intende uccidere sia Lucy che Wyatt. Intanto, la squadra nel presente controlla il messaggio imbottigliato da Rufus, scoprendo che in realtà è vuoto. Jiya tuttavia intuisce che la squadra non sia stata in grado di spedire il solito messaggio. Rufus invece non intende salvarsi ed assistere all'esecuzione degli amici, proponendosi quindi per essere ucciso a sua volta. Nonostante le divergenze, il momento particolare che stanno vivendo portano Lucy, Wyatt e Rufus a risolvere qualsiasi tensione ci sia stata fra loro fino a quel momento. Dopo essere riuscito a raggiungere la macchina del tempo, Rufus riese a mettere in oto il dispositivo ed a sparire poco prima dell'arrivo dei francesi. Intanto, gli alti vertici organizzano il rientro della squadra, nonostante l'imprevedibilità dell'ipotetico successo. Una volta tornati nel presente, Lucy prende di nuovo l'argomento del diario con Wyatt e le viene suggerito di riscrivere tutto da capo, per poter rimediare.

TIMELESS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 29 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "MISSIONE APOLLO 11" - Flynn ed i suoi uomini tornano indietro fino al 1969 per impedire che Apollo 11 si realizzi. Poco dopo essere entrati nella timeline, Rufus affronta Anthony riguardo al suo coinvolgimento nel caso precedente, ma viene interrotto dalla perdita di comunicazion fra la torre di controllo e l'Apollo 11. Scopre in seguito grazie ad un computer locale che Anthony ha inserito un attacco nel mainframe del Centro, ma trova il modo di eliminare la minaccia grazie alla tecnologia degli anni '60. Una volta eliminato il virus, la squadra si ritrova tuttavia non solo ad affrontare Anthony ma anche Flynn ed i suoi uomini. Mentre Rufus mette a segno un punto a proprio favore, la torre di controllo riuscirà a ristabilire la comunicazione con Apollo 11. Intanto, Flynn incontra il Segretario Aerospaziale Maria Thompkins ed il figlio Gabriel all'interno di un parco, poco prima di sparire di fronte agli occhi di Wyatt. Anche se Maria verrà avvisata della natura criminale di Flynn, quest'ultimo riuscirà ad introdursi in casa del Segretario e ad iniettare dell'adrenalina a Gabriel per impedire uno shock anafilattico. Solo una volta ritornati al presente, la squadra scopre che Maria e Gabriel sono la madre ed il fratellastro di Flynn.

