UNDERCOVER BOSS/ Anticipazioni puntata 29 gennaio 2017: Ashley e Brandon Wright protagonisti della serata

UNDERCOVER BOSS, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 GENNAIO 2017: CHI SARANNO I PROTAGONISTI STASERA? - Non si fermano sul piccolo schermo del Nove gli appuntamento con Undercover Boss, quando - sulla seconda rete nazionale - sono ricominciate anche le puntate della quarta edizione della versione italiana del format, Boss in Incognito. Stasera, domenica 29 gennaio 2017, la trasmissione tornerà in onda a partire dalle 21.15, con nuovi protagonisti: il boss in questione dovrà camuffarsi a dovere, cercando di mescolare il proprio aspettato fisico (aggiungendo baffi, capelli, cambiando completamente il proprio stile di abbigliamento), in modo da non essere riconosciuto dai propri dipendenti. Il volto di Undercover Boss, infatti, si troverà a lavorare al fianco dei suoi stessi lavoratori nella propria azienda, e avrà occasione di conoscerli più da vicino, tra vita privata e professionale, osservando anche passo per passo le fasi che tengono in piedi l’impero di cui sono alla guida. Chi andrà in scena, dunque, oggi ad Undercover Boss? Il Nove presenterà in prima serata i fratelli gemelli Ashley e Brandon Wright, alla guida di diverse catene di ristorazione tra cui Hamburger Mary’s. La presenza delle telecamere, come sempre, verrà giustificata con una scusa in modo da non far insospettire i dipendenti. Quali nuovi emozioni non mancheranno ad Undercover Boss?

