Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: anniversario ricco di gioia per i Teresavvo, foto (Trono classico, oggi 29 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ANNIVERSARIO RICCO DI GIOIA PER I TERESAVVO, FOTO - I nuovi protagonisti del trono classico di Uomini e Donne stanno facendo discutere eccome: Sonia Lorenzini ha dato da chiacchierare al pubblico di Canale 5, e lo stesso ora sta facendo Manuel Vallicella, che non sembra perfettamente a suo agio nei panni da tronista. L’attenzione, dunque, è tutta puntata sui volti della stagione iniziata da poco, anche se i fans del programma guidato da Maria De Filippi non dimenticano certo le storie che più li hanno appassionati, a partire da quella di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. Proprio ieri i Teresavvo hanno festeggiato il loro secondo anniversario dalla nascita dell’amore che li lega e che li ha portati al matrimonio: Teresa Cilia ha condiviso su Instagram uno scatto in bianco e nero delle loro nozze, e ha aggiunto “Ciò che Dio unisce, L’uomo non può dividere #2annidinoi #love #persempre #wedding #meravigliosoamoremio Buongiorno a tutti”. Il post ha immediatamente attirato l’attenzione dei followers, pronti a premiarlo con oltre 30mila like carichi di dolcezza e gioia: clicca qui per vederlo direttamente dalla pagina Instagram ufficiale dell’ex tronista.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA LASCIA IL TRONO? RAFFAELLA MENNOIA SVELA TUTTO - Il trono di Manuel Vallicella ha riservato una brutta sorpresa al pubblico di Uomini Donne. Il tronista, nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, ha spiazzato Maria De Filippi affermando di sentirsi profondamente a disagio nel ruolo di tronista e di aver pensato di lasciare tutto. Passare da corteggiatore a tronista non è stato semplice per un ragazzo timido e riservato come Manuel Vallicella. Il tronista che, in amore ha sofferto molto al punto da essere molto rancoroso con il mondo femminile, dopo essere stato deluso anche da Ludovica Valli, ha deciso di mettersi in gioco ma la realità si sta dimostrando più dura di quanto pensasse. Manuel Vallicella, comunque, non ha ancora preso una decisione definitiva. Maria De Filippi, infatti, ha deciso di concedergli tutto il tempo necessario per fare una scelta ma da ciò che traspare dai social sembra che Vallicella sia orientato a lasciare la trasmissione. Dopo l’annuncio spiazzante di Manuel, a parlare è stata Raffaella Mennoia che, su Facebook, si è lasciata andare ad uno sfogo. “Tutto molto complesso questa stagione…”, ha scritto l’autrice storica di Uomini e Donne. Le parole di raffaella, però, non si riferiscono solo al trono di Manuel Vallicella. E’ evidente, infatti, il riferimento anche al trono di Sonia Lorenzini che, a causa della segnalazione su Federico Piccinato, continua a perdere colpi. Procede a gonfie vele, invece, il trono di Luca Onestini che, con sincerità e molta umiltà sta cercando di conoscere davvero tutte le sue corteggiatrici.

