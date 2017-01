UOMINI E DONNE/ Anticipazioni Trono Over: "Io accusata di essere un'attrice" Barbara De Santi attacca Gemma Galgani sui social (oggi, 29 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: "IO ACCUSATA DI ESSERE UN'ATTRICE", BARBARA DE SANTI ATTACCA GEMMA GALGANI SUI SOCIAL - Fra Gemma Galgani e Barbara De Santi non corre di certo buon sangue, e le ultime puntate del trono over hanno portato l'ex dama di Uomini e Donne a dire la sua su Facebook e a sfogarsi sul comportamento di Gemma, a suo dire sempre eccessivamente scorretto. "Certo che la prima gallina che canta è quella che ha fatto l'uovo! Io accusata di essere un'attrice e che grazie a questo saremmo diventate famose in 2. Allora: la Galgani ormai è due anni ufficiali che che fa l'attrice e altri 5 ufficiosi e finalmente è diventata famosa... applauso. Io rifatta, dico che avrei voluto rifarmi i denti mettendo le faccette, ma ahimè, costano troppo, quindi rinuncio. Lei va a piangere da Simona Ventura e fa la piccola fiammiferaia e le regalano quello di cui lei mi accusava. Ma la Galgani è consapevole delle sue contraddizioni?", ha tuonato la De Santi sui social. Ma non è finita qui, secondo la dama, Gemma avrebbe dovuto porgerle delle scuse sincere, parole mai pervenute che, forse, avrebbero potuto risolvere la questione una volta per tutte: "Non le è mai venuta voglia di chiedere umilmente scusa di tutto ciò che mi ha fatto? Io sono una persona che sa perdonare se vede un sincero pentimento, ma lei è una persona che non sa nemmeno dove stiano di casa umiltà, pentimento e buon cuore". Ma delle semplici parole di pentimento, possono bastare a sedare gli animi? Per visualizzare il post di Barbara De Santi, potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI, L'OROSCOPO PROMETTE UN FUTURO ROSO, NOVITÀ IN ARRIVO PER LEI? FOTO - Il presunto bacio nella piazzola di sosta fra Gemma Galgani e Marco Firpo continua a infiammare le puntate del trono over di Uomini e Donne. I due, che qualche mese fa hanno dato il via a una liaison chiusa in fretta e furia poche settimane dopo, non sono d'accordo quasi su niente, ma c'è un misterioso bacio, svelato da lui e negato da lei, che di tanto in tanto riaccende gli animi in studio. Gemma, infatti, continua a non ricordare la circostanza riportata dal cavaliere e, di conseguenza, ogni giorno è costretta a fare i conti con il passato, invece di proiettarsi sul suo futuro e su ciò che l'aspetta. Oggi, però, è arrivato in suo aiuto un misterioso uomo, che ha rassicurato la dama prevedendo per lei un avvenire più roseo. Gemma, infatti, ha scoperto attraverso il celebre oroscopo di Paolo Fox, che il suo segno, l'acquario, per questa settimana subirà una piccola risalita fino a raggiungere la quinta posizione. "Oh bravo Paolino alla conquista....... della quinta posizione!", scrive la dama, riportando inoltre il consiglio lasciato da Paolo Fox a tutti gli appartenenti al segno dell'acquario: "Non isolatevi troppo". Passare del tempo in compagnia aiuterà Gemma Galgani a trovare il vero amore? Cliccate qui per visualizzare il post direttamente su Facebook.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: MICHELE CONQUISTA IL NUMERO DI GEMMA ED ANCHE IL SUO CUORE? - Domani pomeriggio le danze di Uomini e Donne si apriranno con il trono over con protagonisti dame e cavalieri? Maria De Filippi prima del debutto in quel di Sanremo, si è portata abbondantemente avanti con le registrazioni dei suoi programmi, da Amici alle dinamiche over e giovani ecco perché, ciò che si propone in televisione fa parte di sviluppi sentimentali di circa un mese fa. Gemma Galgani infatti, ha conquistato la sua nuova dentatura prima della fine del 2016 e, questa in televisione è andata in onda solo durante il corso della scorsa settimana. Cosa vedremo domani? Pian piano per esempio, si evidenzieranno in televisione le nuove dinamiche che interesseranno proprio Gemma alle prese con Michele, il 47enne che, nonostante i 20 anni di differenza, ha affermato in più di una occasione di provare dell’attrazione per la dama torinese. A breve inoltre, vedremo anche in onda la piccante domanda posta da Gemma proprio a Michele dopo essersi scambiati i numeri di telefono. La dama infatti, durante il corso di un ballo chiederà al cavaliere: “Faresti l’amore con me?”. Il piccante quesito scatenerà gli animi del parterre, specie Tina Cipollari e Giorgio Manetti che si schiereranno insieme contro la dama. In attesa di scoprire cosa vedremo domani pomeriggio, la domanda è una: il cavaliere toscano è ancora geloso della sua ex?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: UNA DAMA ESORDISCE CON IL CATTIVO GUSTO, VIDEO - Il trono over di Uomini e Donne durante il corso delle precedenti settimane, ha ricevuto una strana impennata verso il basso per quanto riguarda gli ascolti: e adesso? Durante il corso della passata settimana invece, le nuovissime dinamiche regaleranno quasi sicuramente nuova linfa vitale e, tra la nuova dentatura di Gemma e il cattivo messaggio di una dama, quello che è successo non ha lasciato i fan del programma a bocca asciutta ma anzi, ha regalato loro numerosi momenti per potersi confrontare anche online. Gemma dopo aver esordito con la nuova dentatura, è stata di nuovo presa di mira dall'ira funesta di Tina Cipollari che l'ha presa in giro in più di una occasione. Lo scorso venerdì però, la settimana si è conclusa con dame e cavalieri e una signora arrivata in studio per corteggiare Giorgio Manetti. Dopo essersi schierata contro Gemma, il pubblico del programma non ha gradito il pessimo esordio al grido di "Uccidiamo Gemma!". Il messaggio mandato dalla donna infatti, oltre a risultare di cattivo gusto, ha fatto anche imbarazzare Tina Cipollari, da sempre acerrima nemica di Gemma che, nonostante le parole favorevoli della dama arrivata in studio anche al grido di "Tina ti amo!", non è riuscita a confrontarsi con lei evidenziando il suo disagio. Se volete rivedere il video e le “accuse” della donna, potete farlo cliccando qui.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: LE NUOVE ACCUSE CONTRO GEMMA - Durante il corso del fine settimana, il trono over di Uomini e Donne ha aperto le danze del weekend con le nuove dinamiche di dame e cavalieri e così, il numeroso parterre televisivo del programma ideato e condotto da Maria De Filippi ha accolto in studio Rita e Maria. Le dame over sono arrivate in trasmissione per riuscire a catturare l'attenzione di Giorgio Manetti, divertito per i nuovi siparietti che si sono venuti a creare in studio. Rita infatti, ha apostrofato Gemma con l'appellativo di "Nonna Abelarda" e così, la dama torinese si è abbondantemente arrabbiata. Nel frattempo però, la Galgani ha dovuto fare i conti anche con Tina Cipollari, la burrosa opinionista televisiva che ha messo tra i denti una gomma da masticare fingendo di avere una dentatura "importante". Gemma si è scontrata con entrambe anche se l'ex vamp - per certi versi - sembrava quasi difenderla imbarazzata dai complimenti della donna che aveva precedentemente puntato il dito contro Gemma. Giorgio però, dopo attimi di confusione, ha preferito non conoscere nessuna delle due e poi - con il permesso di Gemma – ha concluso la sua breve parentesi al centro dello studio ballando con la "rossa" Astrid, new entry del programma già contesa dal parterre maschile.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: LA DAMA TORINESE E IL CALOROSO SALUTO ALLE FAN - Gemma Galgani è senza ombra di dubbio la dama più amata del trono over di Uomini e Donne. I fan del programma negli ultimi tempi, non perdono occasione per difenderla online soprattutto contro le fortissime critiche di Tina Cipollari che non perde l’occasione per evidenziare i suoi “ipotetici” errori. La dama over è molto amata anche dal pubblico della rete ecco perché, ogni giorno non si dimentica mai di augurare la buona giornata e la buonanotte ai fan. Pronta come non mai, è arrivato il suo pensiero anche oggi. Vediamo cosa scrive la dama: “Buona domenica care amiche!!! La semplicità è sempre la via migliore quindi oggi penso che vi augurerò di trascorrere una serena giornata in famiglia, giocate con i vostri bimbi (ma fateli anche studiare perché domani è lunedì), andate a pranzo dalle nonne (ricordate che sono i pilastri della vostra vita), date un bacio al vostro compagno/a (non sottovalutate chi avete di fianco), fate una passeggiata in centro (un po' di aria fresca aiuta a pensare meglio) .... Divertitevi ma soprattutto siate felici!!!! Buona giornata tesori...!!!”. Questo il caloroso augurio di Gemma di pochi minuti fa e, se anche voi volete interagire con la dama, potete farlo cliccando qui.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI ACCENDE I RIFLETTORI SULLA KERMESSE SANREMESE? - Gemma Galgani, al trono over di Uomini e Donne, è sempre al centro dell’attenzione. È dunque pressochè inevitabile che la dama finisca, qualche volta, sotto attacco, non solo da parte di Tina Cipollari: la Galgani, però, può contare su un buon numero di fans che non smetteranno di sostenerla e con le quali si tiene sempre in contatto tramite le sue pagine social, Facebook in primis. Proprio ieri sera, prima di andare a dormire, Gemma ha riservato loro un pensiero, scrivendo: “Eccomi a casa dopo una lunga giornata e serata in teatro… la felicità di tornare a casa e trovare voi qui ad aspettarmi per darci la buonanotte è davvero una sensazione unica!!! Questa sera volevo augurarvi la buonanotte ricordandovi che a breve ci sarà uno degli spettacoli più prestigiosi che la TV italiana abbia mai mandato in onda, sto parlando di Sanremo e sto parlando dei grandi volti della musica italiana… canzoni che sono rimaste nel cuore di tutti… ma poco alla volta vi darò degli assaggi, ora è ancora presto!!!! Dolce riposo a tutte, a domani!!!!”. Gemma, dunque, oltre ad augurare la buonanotte, ha voluto anche accedere i riflettori sulla kermesse sanremese… quali sorprese avrà in serbo la dama del trono over? Clicca qui per leggere il suo messaggio direttamente dalla sua pagina Facebook ufficiale.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI PRONTA A LASCIARE IL PROGRAMMA? - Gemma Galgani continua a dividere il pubblico del trono over di Uomini e Donne. La dama da una parte è sempre più amata e dall’altra è sempre più odiata al punto che, nell’ultima puntata del trono over trasmessa su canale 5, una pretendente di Giorgio Manetti, si è apertamente schierata con Tina Cipollari affermando: “Viva Tina, uccidiamo Gemma”. Una frase che testimonia il clima di ostilità che si è creato intorno a Gemma Galgani, costretta non solo a sopportare gli attacchi di Tina Cipollari ma anche gli insulti dei fans di Uomini e Donne sui social. Finora, la dama ha sempre risposto alle critiche e agli insulti e non si è mai demoralizzata. Il suo sogno, infatti, è quello di trovare il vero amore e lasciare il programma di Maria De Filippi con un principe azzurro al suo fianco. La piega, però, che sta prendendo la trasmissione potrebbe convincere Gemma a prendere una clamorosa decisione lasciando il trono over dopo sette anni. Anche molti fans storici di Gemma la invitano ad abbandonare il programma che ha ormai perso, da tempo, il vero senso per il quale è nata. Gemma, dunque, stavolta lascerà davvero il trono over? Qualora ciò accadesse la più felice sarebbe sicuramente Tina Cipollari che da tempo chiede a Gemma di restare a casa come le nonne, con lo scialle sulle spalle mentre, seduta su una poltrona, guarda le puntate di Uomini e Donne.

