UOMINI E DONNE / Anticipazioni e news: Federico e Sonia Lorenzini, guai in arrivo per il corteggiatore? (trono classico, oggi 29 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: FEDERICO E SONIA LORENZINI, GUAI IN ARRIVO PER IL CORTEGGIATORE? - Sonia Lorenzini non sta vivendo un periodo molto semplice, lo rivelano le ultime registrazioni del trono classico e le anticipazioni diffuse nelle ultime ore. Da quando le rivelazioni di Mario Serpa hanno messo in dubbio l'onestà della tronista e quella del suo corteggiatore Federico, tutti gli occhi sono puntati su di loro e il rapporto, considerato in un primo momento del tutto promettente, oggi si sta rivelando quasi una sfrattata. Federico, incalzato dai presenti in studio e infastidito dalle continue polemiche, si è mostrato "assente" di fronte ai video delle esterne di Sonia Lorenzini. L'affascinante corteggiatore, attaccato da Emanuele, si è inoltre dovuto difendere per quei 1400 post sui social, che farebbero di lui una persona molto interessata al mondo dello spettacolo. Ma da che parte sta la verità? Forse una frase rivelata dallo stesso Federico potrebbe aiutare Sonia a far luce sulla questione. "È una persona che potrebbe piacermi", ha detto infatti il misterioso corteggiatore nel corso della puntata parlando proprio della sua tronista. E, naturalmente, le sue parole non sono sfuggite all'attentissima Sonia, profondamente delusa dal suo favorito. Quale sarà il futuro dei due?

