UOMINI E DONNE GOSSIP / Anticipazioni: il trono di Sonia Lorenzini perde pezzi e corteggiatori… ecco chi è andato via! (oggi, 29 gennaio 2107)

UOMINI E DONNE GOSSIP, ANTICIPAZIONI CLASSICO: UN CORTEGGIATORE LASCIA IL TRONO DI SONIA - Dopo l'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, sono emerse numerose criticità. Ne sa qualcosa Manuel Vallicella, il tronista veronese super tatuato che forse, non è riuscito a reggere la pressione esercitata dal programma fino a pensare di lasciare il suo nuovo ruolo. Nel corso della registrazione infatti, le sue dinamiche sono rimaste per ultime ma, come volevasi dimostrare, non era pronta nessuna esterna da mandare in onda per il disagio del tronista. Manuel si è confessato apertamente davanti a tutti affermando di essere decisamente insofferente e di soffrire di ansia da quando il suo percorso è iniziato. Il trono però, si è aperto con Sonia Lorenzini, la 27enne che ha conquistato il pubblico con la sua simpatia. Mario Serpa, presente in trasmissione sta "lavorando" nel tentativo di poterla sbugiardare ma nel frattempo, alcuni corteggiatori hanno fatto qualche passo indietro. Questo è il caso di Alessandro Schincaglia, che, durante le prime dinamiche, sembrava potere essere l'uomo ideale per rubare il cuore della tronista. Alessandro è apparso molto estraneo alle telecamere discostandosi abbondantemente dalle dinamiche che appartengono a personaggi come Luca Rufini oppure Alessandro Calabrese. Nella vita di Alessandro Schincaglia però, c'era l'ombra della sua ex che non è stata spazzata via del tutto e così ha lasciato il programma e il nuovo percorso con Sonia per ricadere nelle braccia della sua ex fidanzata. La decisione del ragazzo è stata apprezzata quanto criticata e così, anche il trono di Sonia sembra perdere pezzi.

© Riproduzione Riservata.