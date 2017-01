UOMINI E DONNE / Gossip e news: Alessia Cammarota su Instagram, Aldo Palmieri è il grande protagonista (Trono classico, oggi 29 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS, ALESSIA CAMMAROTA SU INSTAGRAM, È ALDO PALMIERI IL GRANDE PROTAGONISTA - Molti ricorderanno l'ultima apparizione a Uomini e Donne di Alessia Cammarota, quando nel corso di una puntata del trono classico, al centro dello studio assieme ad Aldo Palmieri, prendeva atto della fine alla sua storia d'amore che tanto aveva appassionato il pubblico di Canale 5. Come molti sanno, però, i due hanno di recente recuperato un rapporto di amicizia, un legame che ha reso Alessia Cammarota una persona nuova, lontana dalla ragazza fragile apparsa in video tempo prima. E il profilo Instagram dell'ex corteggiatrice conferma il suo stato d'animo, complici i recenti aggiornamenti nei quali Aldo Palmieri sembra avere un ruolo da protagonista. Ieri, ad esempio, Alessia Cammarota ha condiviso l'immagine di un regalo fatto proprio al suo ex. "...poi dici che non ti penso", ha scritto nella didascalia, lasciando intendere che, invece, Aldo è ancora al centro dei suoi pensieri. Ma anche nella foto successiva, uno screenshot, traspare tutto il suo nuovo spirito: l'immagine mostra l'affetto delle sue sorelle che, in breve tempo, le hanno lasciato una grossa quantità di messaggi da leggere: "Ti appisoli 10 min ....e le tue sorelle ti martellano di messaggi ! #alessiahaabbandonatoilgruppo #nonstatebene Io vi amo così". E anche ai fan non è sfuggito il suo ritrovato buonumore: "Sono fortunate ad avere una sorella come te. Sei una ragazza d'oro", "Ahahah meravigliosa!!". Cliccate qui per vedere l'ultimo scatto condiviso su Instagram.

