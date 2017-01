UOMINI E DONNE / Gossip e news: Manuel e Sonia in crisi, Luca invece tutto bene! Parla Raffaella Mennoia (Trono Classico, oggi 29 gennaio 2107)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: TRONISTI IN CRISI TRANNE LUCA ONESTINI (TRONO CLASSICO, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Manuel Vallicella è attualmente ritornato in pista per un ipotetico abbandono del trono classico di Uomini e Donne. L'ex corteggiatore di Ludovica Valli infatti, dopo il due di picche ricevuto dalla ragazza, è stato abbondantemente corteggiato dalla redazione del programma per partecipare in qualità di tronista. Durante il corso dell'ultima registrazione che non è stata - naturalmente - mandata in onda, Manuel Vallicella ha espresso tutte le sue perplessità e paure nei confronti di questa nuova avventura che forse lo lascia visibilmente scoperto nei sentimenti. Manuel ha raccontato di soffrire di troppa ansia, di non riuscire a dormire e non avere voglia di uscire da quando siede sulla poltrona rossa del famoso trono. Insomma, a conti fatti si sente proprio una tigre in gabbia. “Tutto molto complesso questa stagione…”, ha quindi fatto sapere Raffaella Mennoia su Facebook. La storica autrice del programma non ha nascosto le sue criticità e le ultime difficoltà lavorative lasciandosi andare - forse - ad uno sfogo. La decisione del tronista infatti, ha lasciato sbigottite tutte le fan del programma che da mesi richiedevano in onda la partecipazione del ragazzo come tronista e, Manuel attualmente, sembra non essere l'unico "problema" della Mennoia che deve anche occuparsi delle ipotetiche rivelazioni di Mario Serpa ai danni di Sonia Lorenzini. Tutto bene invece, per Luca Onestini che, dopo aver eliminato Angela, prosegue le sue nuove conoscenze diviso tra Soleil e Giulia (ragazza a cui ha dato anche il primo bacio).

