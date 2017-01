UOMINI E DONNE / Trono Classico Gossip e anticipazioni: Sonia Lorenzini cerca di ripagare Mario Serpa con la stessa moneta (oggi, 29 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SEGNALAZIONI SHOCK SU MARIO E CLADIO? SONIA LANCIA IL SASSO E NASCONDE LA MANO - Le ultime dinamiche del trono classico di Uomini e Donne si concentrano su due tronisti: Manuel Vallicella e Sonia Lorenzini. Mentre il primo vuole abbandonare il programma, la seconda è messa costantemente sotto accusa da Mario Serpa che intende smascherarla dopo delle segnalazioni che gli sono arrivate. Durante il corso dell'ultima registrazione presso gli Studi Elios, era nuovamente presente Mario per attaccare la nuova tronista e così, proprio di recente il Serpa è stato la vittima numero uno del gossip dopo alcune segnalazioni in riferimento ad un tatuaggio di Claudio Sona fatto dopo la scelta ed identico a quello del suo ex. Sonia durante l'ultimo scontro con Mario, è ritornata sull'argomento chiedendo delle prove all'ex corteggiatore che - di contro - non le ha saputo fornire alcun dettaglio per poter convalidare la sua precedente accusa. Questo scambio di battute ha generato il nuovo scontro in studio tra i due con la Lorenzini che ha chiesto a Mario di andarsene a casa e di stare in silenzio. La vera segnalazione shock però, è arrivata durante il corso del loro confronto quando Sonia, ha affermato di avere ricevuto delle notizie in riferimento alla relazione d'amore tra Mario e Claudio. Serpa ha invitato la tronista a raccontare tutto in quanto lui - a differenza sua - non possiede alcuno scheletro nell'armadio. Di contro però, la tronista ha preferito tacere affermando che, a differenza di Mario lei è una vera signora e non vuole diramare ai quattro venti le indiscrezioni dietro la coppia gay più amata del trono classico di Uomini e Donne: come finiranno i loro scontri televisivi?

