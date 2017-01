WALTER NUDO / Incidente, l’attore ospite di Barbara d’Urso racconterà il brutto episodio in America (Domenica Live, oggi 29 gennaio 2017)

WALTER NUDO, INCIDENTE: IL BELLO DELLA FICTION SI RACCONTA DA BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Il bello della fiction italiana, Walter Nudo, torna oggi protagonista nello studio di Domenica Live, pronto a raccontarsi per la prima volta dopo il brutto incidente in America. L'episodio, come ricorda Il Giornale, risale allo scorso dicembre, quando l'attore ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto che destò la preoccupazione dei suoi fan. Nell'immagine in questione, Walter Nudo appariva in barella, mentre stava per essere soccorso in ambulanza. Nel post ringraziava i paramedici di Orange County accennando ad un incidente avvenuto in California ma senza dare maggiori precisazioni a riguardo. Successivamente Nudo postò un'altra foto che lo ritraeva in una camera d'ospedale, con una gamba ingessata e sorretta da tutori e poi ancora un'altra immagine nella quale veniva immortalato, sempre in ospedale insieme ad un uomo che l'attore definiva "fratello", ringraziandolo per il suo enorme sostegno. Da quasi due mesi, dell'incidente avuto da Walter Nudo non si è mai saputo molto, anche se dalle immagini era apparsa tutta la sua gravità, sebbene l'attore non avesse mai smesso di regalare ai suoi fan un sorriso. Le domande di coloro che chiedevano lumi sulla dinamica del brutto incidente, dunque, sono rimaste da allora senza risposte. Oggi, l'ex vincitore dell'Isola dei famosi 2003 potrà chiarirle nello studio di Domenica Live.

WALTER NUDO, INCIDENTE: L’ATTORE SI RACCONTA A BARBARA D’URSO A DUE MESI DAL BRUTTO EPISODIO (DOMENICA LIVE, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Le conseguenze dell'incidente avvenuto in America a scapito dell'attore Walter Nudo non sono state indifferenti. Le immagini postate dall'ex vincitore dell'Isola quasi due mesi fa sulla sua pagina Facebook lasciavano intendere la gravità della vicenda che vede ancora oggi Walter piuttosto dolorante, anche se in netta ripresa. Nonostante questo, l'attore ha deciso di essere ospite della trasmissione di Canale 5, Domenica Live, nella puntata odierna e di raccontarsi al cospetto della padrona di casa Barbara d'Urso. Finalmente, dunque, le domande dei numerosi fan preoccupati troveranno risposta. Walter Nudo chiarirà così le immagini che tanto avevano spaventato i suoi estimatori sul social network, ripercorrendo le tappe del brutto incidente, dell'intervento dei paramedici e del successivo ricovero in ospedale. Quasi certamente la padrona di casa ripercorrerà poi insieme al suo ospite i momenti più importanti della sua carriera ed i suoi progetti futuri.

