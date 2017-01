RICCANZA/ Anticipazioni puntata 3 gennaio 2017: video promo, ancora shopping per Nicolò Ferrari? I consigli di Gian Maria a Tommaso

#RICCANZA, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 3 GENNAIO 2016: VIDEO PROMO - Ultimo appuntamento sul piccolo schermo di MTV con #Riccanza: il programma che svela la quotidianità e le personalità di tutti i giovani ricchi protagonisti andrà in scena stasera - martedì 3 gennaio 2016 - con i due episodi conclusivi di questa prima edizione, che si preannunciano davvero scoppiettanti. Gian Maria Sainato,m Farid Shrivani, Tommaso Zorzi, Anna Fongaro, Cristel Isabel Marcon, Elettra Lamborghini e Nicolò Federico Ferrari sono pronti ad andare in scena con i loro saluti, ma anche nuovi e curiosi dettagli legati alla loro vita da rampolli di ricca famiglia. Il video promo, condiviso anche sulla pagina Facebook ufficiale di MTV, mostra Gian Maria Sainato e Tommaso Zorzi insieme, in una giornata di relax alle terme: il primo è pronto a riprendere quello che i telespettatori hanno visto la settimana scorsa. Il fashion Blogger, infatti, ha spiegato a Zorzi come scattare dei selfie perfetti, anche se quest’ultimo sembra pronto ad ammettere che non se ne ricorderà molto a lungo. Elettra Lamborghini sarà ancora impegnata con i suoi cavalli, e Nicolò Federico ferrari con uno shopping sfrenato, che può arrivare a costare anche 5mila euro. Alla fine, sembra che li ritroveremo tutti insieme su una limousine: pronti a salutarli? Clicca qui per vedere il video di anticipazioni direttamente dalla pagina social ufficiale di MTV.

#RICCANZA, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Durante gli episodi di #Riccanza, che si avvia oggi verso la sua conclusione, i protagonisti hanno avuto modo di sfoggiare il loro stile di vita caratterizzato da super lusso e vizi di ogni genere ma tutti, a modo loro, hanno voglia di creare qualcosa con le proprie forze, già sapendo che in ogni caso partono con un enorme vantaggio, visto che spesso è il loro nome che li precede ovunque. Elettra Miura Lamborghini ha soltanto ventidue anni, è di Bologna ed ha più volte dichiarato di essere una ragazza che si annoia subito, per questo ha sempre voglia di provare nuove emozioni e di mettersi alla prova. Sin da piccola ha sviluppato un amore viscerale verso i cavalli ed ancora oggi ama passare del tempo con loro prendendosene cura personalmente. Nell’appuntamento con #Riccanza andato in scena la settimana scorsa, l’abbiamo vista alle prese con i suoi cavalli, i suoi cani e le auto, ma non solo: anche feste mondane durante le quali può sfoggiare i suoi abiti succinti, che lasciano molto poco all'immaginazione. Farid Shirvani ha invece ventisette anni, anche lui è di Bologna ma ha origini persiane. Vive a Milano dove si è trasferito per gli studi, ha una società ma la sua vera natura è quella di far divertire la gente, ha una passione sfrenata per gli orologi e le auto. Nonostante abbia già un'attività avviata, Farid continua a studiare e vorrebbe laurearsi in Scienze Politiche ma sembra avere un po' di problemi con un paio di esami di economia. Lo vediamo infatti alle prese con il suo insegnante privato, mentre cerca di ricordare tutto ciò che ha studiato nei giorni precedenti: ma il giovane si abbandona ad un commento, ovvero che gli sembra di studiare aria fritta visto che non c'è nulla che riguardi la vita reale e i suoi interessi. Gian Maria Sainato, il modello e fashion blogger ventunenne di origini campane che ama soggiornare in hotel lussuosi e principeschi, ha deciso di aiutare il neo laureato in economia, Tommaso Zorzi, a fare dei selfie un po' più accattivanti da mettere sui suoi social, mezzo attraverso il quale questi giovani comunicano con il resto del mondo. Anche Tommaso ha ventun anni ed è da poco rientrato a Milano dopo gli studi a Londra, vorrebbe sviluppare un paio di progetti ma sembra che ora abbia soltanto intenzione di fare festa nella sua nuova casa, il regalo di laurea dei suoi genitori. Anna e Cristel invece, figlie di ricchi imprenditori, amano passare del tempo insieme pensando a quale abito sfoggiare, quale macchina guidare oppure praticando un po' di sport visto che anche loro come Nicolò Federico Ferrari amano tenersi sempre in forma. Quest'ultimo sembra davvero convinto di voler diventare un imprenditore di successo come hanno fatto i suoi genitori che si dividono tra l'Italia, la Francia e la Svizzera per curare i loro affari.

© Riproduzione Riservata.