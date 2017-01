AFFARI TUOI/ Margherita del Molise vince 38mila euro. Quale regione giocherà oggi, 3 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

AFFARI TUOI, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 3 gennaio 2017) - Il gioco dei pacchi Affari tuoi rimane onnipresente nel palinsesto televisivo Rai e così il conduttore Flavio Insinna aiutato dalle nozioni statistiche del professor Matiacic e dal vigilare del notaio Ioli, presenta questa sera, martedì 3 gennaio 2017 un'altra puntata tutta da seguire. Prima di scoprire quale regione giocherà oggi, vediamo il riassunto della puntata di ieri. A sedersi sullo sgabello stasera tocca alla regione Molise che viene rappresentata da Margherita Serio, essa parla un pò di sé e poi inizia la sua gara con il pacco dell'Emilia Romagna contenente 50 euro. Dopo sceglie il pacco del Trentino Alto Adige che svela la cifra di 100 euro, si prosegue con la regione Puglia dove dentro ci sono 500 euro, si passa poi al pacco della Sicilia che sfortunatamente ha l'esosa cifra di 500 mila euro.

Il Dottore a questo punto effettua la prima telefonata della serata offrendo il Cambio che la concorrente accetta prendendo in consegna il pacco della Liguria, segue poi l'apertura della regione Basilicata con dentro solo 50 centesimi. Il gioco continua con Margherita che essendo curiosa va a scoprire cosa c'era nel suo pacco e così sa di aver perso solo 28 euro, rallegrata da ciò apre il pacco successivo che è l'Umbria contenente 3 mila euro. La Valle d'Aosta invece ha 19 mila euro mentre la regione successiva, l'Abruzzo ha il Brivido, ciò porta ad aprire la busta da parte della concorrente che pesca la dicitura Ci pensa lui. Dovrà quindi essere il concorrente dell'ultimo pacco chiamato ad effettuare tre tiri, ma prima c'è l'offerta del Dottore di 22 mila euro che viene rifiutata.

La Sardegna dentro ha 250 mila euro, mentre la Lombardia ha 50 mila euro, segue la regione delle Marche con 32 mila euro. A questo punto il Dottore ha da offrire 12 mila euro ma ancora una volta Margherita rifiuta preferendo di aprire ancora i pacchi, così chiama la regione Piemone dove dentro c'è la cifra di 11 mila euro. Il Dottore insiste con le offerte e propone 17 mila euro ma niente riesce a convincere la concorrente che così passa ad aprire la regione Toscana contenente la dicitura Lisca con Flavio. Le offerte continuano e dalla telefonata del Dottore arrivano altri 27 mila euro, nonostante la buona cifra, essa viene comunque rifiutata e ciò porta ad aprire il pacco della regione Campania con dentro il Rubinetto. U

n'ennesima offerta arriva per Margherita e si tratta di 38 mila euro che stavolta però decide di accettare, il gioco quindi va avanti giusto per la correttezza. Viene aperto il pacco della regione Friuli Venezia Giulia contenente le Forbici per cucire, ma a malincuore la concorrente deve scoprire che nel suo pacco c'era la cifra di 100 mila euro. Può tornare a casa con una cifra inferiore ma comunque contenta di aver preso parte al gioco.

