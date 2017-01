ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI/ Anticipazioni puntata 3 gennaio 2016: lo chef sbarca a Trieste, chi vincerà?

ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 GENNAIO 2017 - Non si fermano su Sky Uno le sfide della terza edizione di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: dopo l'appuntamento ambientato a Londra della settimana scorsa, stasera - martedì 3 gennaio 2017 - si torna all'interno dei confini italiani, a Trieste. Ancora una volta tradizione e cucina si fonderanno in prima serata, tanto più che la città può vantare un grande numero di influenze a livello culinario. C'è infatti il pesce, che arriva dritto dritto dal vicino mar Adriatico, ma non mancano le ricette a base di carne, di origine slava, e quelle proprie dell'ambiente campagnolo, che giungono invece dal Friuli. Trieste è una sorta di crocevia che riunisce piatti istriani, ungheresi, balcanici e perfino di origine greca, e anche per questo l'appuntamento in prime time con 4 Ristoranti si fa, se possibile, ancor più accattivante oggi: il meccanismo sarà sempre lo stesso. 4 ristoratori si sfideranno, giudicando gli altri in base al menù proposto, alla location, al prezzo e al servizio: il verdetto finale verrà comunque rimandato allo chef Borghese, e solo uno alla fine verrà proclamato vincitore del sesto appuntamento con il format. A chi toccherà?

ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 GENNAIO 2017: I LOCALI IN GARA - Saranno come sempre 4 i locali in gara ad Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, in scena stasera su Sky Uno con il sesto appuntamento della terza edizione: lo chef è pronto a sbarcare a Trieste, e la prima tappa sarà il C’era una volta, ristorante hosteria guidato da Matteo. Un capo giovane, ma non certo sprovveduto, che ripone moltissima fiducia nella gestione famigliare e punta tutto su ingredienti freschi e materie prime di qualità, che richiamino in tavola tutto il sapore della tradizione. Ci si sposterà poi presso la Trattoria Antico Spazzacamino, guidato da Edoardo e Tiziana, due musicisti e hippie convinti che sono in grado di regalare un’atmosfera famigliare e offrire ai clienti prelibatezze di pesce e anche una piccola selezione di piatti di carne. Il terzo locale in gara è la Trattoria ai Fiori di Giovanna, una leader puntigliosa ed esigente che dopo aver fatto la cameriera si è innamorata del mondo della ristorazione e ha deciso di portare avanti la sua avventura. Lo stile proposto dalla Trattoria ai Fiori è un mix tra antico e moderno, e non manca un pizzico di creatività e innovazione. Per concludere, ci sarà anche La Chimera di Bacco di Luca, un titolare competitivo e sicuro di sé stesso. In quest’ultimo ristorante si unisce la sperimentazione alla tradizione istrio-veneta e vengono proposti piatti sia a base di carne che di pesce. Chi sarà il vincitore di questo nuovo appuntamento con Alessandro Borghese - 4 Ristoranti?

