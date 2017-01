ANTONELLA MOSETTI / News, selfie in ospedale: piccolo intervento per la ex del Gf Vip (oggi, 3 gennaio 2017)

ANTONELLA MOSETTI, NEWS: SELFIE IN OSPEDALE PER L'EX CONCORRENTE DEL GF VIP (OGGI 3 GENNAIO 2017) - Antonella Mosetti si trova attualmente all'ospedale Sant'Eugenio come dimostra la foto che ha postato sul suo profilo social. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip già nella giornata di ieri aveva postato una foto su Instagram Stories nella corsia di un ospedale e tutti si sono chiesti cosa ci facesse la Mosetti in un ambiente simile. Oggi è arrivata una (parziale) risposta: Antonella Mosetti ha postato un selfie sul letto d'ospedale parlando di un piccolo intervento senza svelare però cosa le è realmente accaduto. I fan si sono subito preoccupati e le hanno rivolto commenti amorevoli, altri sul profilo Instagram della Mosetti hanno cominciato ad insinuare di un nuovo ritocco fisico di Antonella, considerando i problemi che ha avuto qualche mese prima di entrare nella Casa del Grande Fratello quando ha dovuto ritoccare il seno a causa di un problema insorto alle protesi. Antonella Mosetti sta bene, il selfie lo dimostra. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI ANTONELLA MOSETTI

