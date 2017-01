ARROW 5 / Sbarca in Italia la nuova stagione con Stephan Amell. Anticipazioni del 3 gennaio 2017: Oliver abbandonato dalla squadra!

ARROW 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2017: LA SERIE - Sbarca nella seconda serata di Italia 1 di oggi, martedì 3 gennaio 2017, la serie televisiva Arrow 5, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, intitolato "Retaggio", dove riprenderemo le redini dello show ispirato ai fumeti della DC Comics. Non sarà l'unica novità delle novità invernali di casa Mediaset, che in questa stessa serata ci regalerà le partenze anche di Supergirl 2 e The Flash 3, in prime time e Gotham 2 a seguire, in prima Tv per le reti in chiaro. Una parentesi che vedrà quindi impegnati i supereroi del Multiverso, alle prese con nuove minacce e villain. In Arrow 5 l'attenzione verrà infatti spostata dal Bad Boy per eccellenza Damien Darhk, interpretato da Neal McDonough, per spostare invece l'attenzione verso uno dei personaggi più amati dai telespettatori: Laurel Lance. L'attrice Katie Cassidy ha abbandonato lo show durante la precedente stagione e farà da filo conduttore per un crossover che ci attende all'ottavo episodio con i mondi di Flash e Supergirl. Culminerà tutto con un clamoroso colpo di scena che avverrà nel midseason finale e che in questi giorni ha fatto discutere moltissimi fan. Il promo ha infatti rivelato un ritorno a piene mani di Laurel e che introdurrà in realtà il suo doppelganger: Black Siren. Senza dimenticare che il ruolo principale del villain di questa stagione verrà affidato al fantomatico Prometheus, che sembra aver incontrato Freccia Verde in precedenza e che potrebbe nutrire nei suoi confronti un fortissimo rancore. Diverse le new entry che potremo ammirare in questo attessissimo ritorno, soprattutto per quanto riguarda gli alleati. Josh Segarra sarà infatti il Vigilante, Rick Gonzalez interpreterà invece eWild Dog, Joe Dinicol sarà Ragman e Madison McLaughlin assumerà infine il ruolo di Artemis. Con l'uscita dal cast di Quentin Lance, alias dell'attore Paul Blackthorne, il suo posto verrà inoltre affidato a Tyler Ritter che conosceremo nei panni di un nuovo detective. Una piccola anticipazione sul finale di stagione ci è stata inoltre offerta da Marc Guggenheim. Lo storico showrunner ci ha infatti rivelato che l'episodio conclusivo era stato pensato in realtà come ultima trama dell'intera serie Tv. Scopriremo in questo modo, con un grande flashback sul protagonista, che cosa è successo ad Oliver in seguito alla fuga da Lian Yu. In attesa di scoprire tutto suoi nuovi episodi, potremo trovare diverso materiale sulla pagina ufficiale Facebook di Arrow 5, disponibile a questo indirizzo.

ARROW 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "REETAGGIO" - Cinque mesi dopo la morte di Damien Darhk, Oliver viene distratto dai suoi impegni di Sindaco ed è ormai rimasto da solo. Tutti i membri del vecchio team Arrow hanno infatti intrapreso strade diverse. Viene quindi incoraggiato da Felicity a creare una nuova squadra assumeno dei vigilantes di primo pelo come Rene Ramirez e che ora lavorano a Star City. In seguito, un nuovo gruppo di criminali, guidato da Tobias Church, irrompe nella città e cerca di rapire il Sindaco, in modo da uccidere Freccia Verde ed assumere il controllo totale. Oliver verrà salvato da Speedy, che tuttavia in un secondo momento deciderà di abbandonarlo. Vedrà infatti che il fratello ha ancora delle forti tendenze ad uccidere e decide di abbandonare nuovamente il gruppo. Ore dopo, Church riuscirà a sfuggire a Green Arrow ed alla Polizia, per poi unire un cartello criminale e ad una gang di quartiere di cui è il leader sotto il suo unico comando. Oliver finalmente accetta il consiglio di Felicity sulla nuova squadra, oltre ad una richiesta che gli farà Curtis. Nel passato, Oliver incontra il suo vecchio amico Anatoli Knyazev in Russia, che accetta di aiutarlo ad uccidere Konstantin, il tiranno del villaggio di Taiana. Per sconfiggerlo dovrà introdursi fra le fila di Bratva, l'unico gruppo che ha la possibilità di eliminare Kovar.

