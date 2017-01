Amici 2016 / Ed 16, anticipazioni e news: Riccardo Marcuzzo vince la gara degli inediti (oggi, 3 gennaio 2017)

AMICI 16, ED. 2016, ANTICIPAZIONI E NEWS: RICCARDO VINCE LA GARA DEGLI INEDITI (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Dopo un breve periodo di pausa legato alle festività, la suola di Amici 2017 ha riaperto le porte ieri, lunedì 2 gennaio, con le nuove attesissime puntate quotidiane su Real Time. Gli appuntamenti con il day time andranno avanti ancora per qualche settimana, sempre a partire dalle 13.50, in attesa dell’avventura che porterà i ragazzi alle prese con le sfide del serale. La puntata di ieri si è aperta con quella che è stata definita la “gara degli inediti”, che ha preso il via lo scorso dicembre e, a sole poche ore dall'uscita dei brani su ITunes, ha visto Riccardo Marcuzzo fra i primi classificati con la sua “Sei mia”, fra gli abbracci e i complimenti dei suoi compagni di avventura. Federica, con la sua Attraversando gli anni, è arrivata terza, mentre Shady e Lo strego si sono fermati rispettivamente alla decima e all'undicesima posizione. Proprio lo strego si è mostrato fra i più sorpresi, il suo singolo, infatti, è stato trasmesso anche all'interno della scuola facendo cantare e ballare tutti i ragazzi di questa edizione, a dimostrazione del fatto che, nonostante sia arrivato ultimo, il suo brano è comunque uno dei prodotti più interessanti della scuola di Amici. Sempre accompagnati dagli inediti, i ragazzi hanno chiuso lo scorso anno fra video e selfie fatti a ritmo di musica. “Non me l’aspettavo così pesante” ha detto Riccardo Marcuzzo raccontando alle telecamere la sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi, “Sapevo che dovevo impegnarmi tantissimo, che avevo una grande occasione (…) In questo programma cresci indipendentemente dall'età che hai”. Quella degli inediti sarà per lui la prima di tante vittorie?

