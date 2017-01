BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane: Quinn tradisce Eric... con il pensiero (oggi, 3 gennaio 2016)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 3 GENNAIO: QUINN SI STA INNAMORANDO DI RIDGE? - Il rapporto tra Ridge e Quinn continuerà ad essere al centro delle scene nelle puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni relative all'episodio odierno, in programma sul network d'oltreoceano CBS, segnalano che i sentimenti della Fuller per Quinn si faranno sempre più forti e che lei faticherà a restare mentalmente fedele ad Eric. Per il momento, quindi, si parla solo di pensieri, soprattutto dopo che la madre di Wyatt ha trascorso dei minuti sorprendenti in sauna con il figliastro, con tanto di massaggi alle gambe. Il piano dello stilista sembrerà quindi essere vincente: Ridge intende infatti dimostrare come la moglie del padre sia persona inaffidabile. L'unico ad essere a conoscenza di questo progetto è Liam, con il quale Ridge si è confrontato dopo che il futuro genero lo ha sorpreso in uno dei suoi incontri con la Fuller. Lo Spencer sarà completamente d'accordo con il padre di Steffy e gli darà tutto il suo appoggio: Quinn dovrà essere fermata, prima che possa causare nuovi problemi. Ma davvero ci riusciranno?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE: RIDGE DECIDE ANCHE PER CAROLINE - Il matrimonio dei Carridge arriverà sorprendentemente al capolinea nelle puntate italiane di Beautiful dopo la pausa natalizia. Dopo avere accolto la richiesta della moglie e di Thomas, desiderosi di porre fine ai troppi segreti relativi alla paternità di Douglas, Ridge si renderà conto che il bambino avrà bisogno di due genitori felici e uniti al suo fianco. Per questo lui non potrà restare al fianco di Caroline, che avrà così campo libero per la nascita di una nuova relazione con Thomas. Ma come finirà l'unione dei Carridge? Come accaduto per tutta la durata della loro storia, nella quale Caroline è stata una pedina nelle mani del marito, sarà proprio lo stilista a decidere per le sorti della moglie: organizzerà una romantica cena al termine della quale confesserà alla Spencer di non potere andare oltre per una reazione che non avrà più alcun senso. A Caroline non toccherà altro che accettare, come ha sempre fatto nel corso di questa strana storia d'amore.

