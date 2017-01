Belen Rodriguez/ Finite le vacanze, si torna a Milano o c'è ancora tempo per una fuga d'amore con Andrea Iannone? (Oggi, 3 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: L'ARGENTINA PRONTA PER UNA FUGA D'AMORE CON ANDREA IANNONE? (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Ogni Natale in famiglia spesso è preludio per una fuga d'amore approfittando degli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a lavoro e alla vita di tutti i giorni. Chi conosce Belen Rodriguez sa bene che la showgirl, spesso e volentieri, si è concessa una fuga d'amore con Stefano De Martino ma quest'anno il fortunato potrebbe essere proprio Andrea Iannone. Il centauro è riuscito a conquistare il cuore della showgirl qualche mese dopo la rottura con il marito, il ballerino napoletano, e adesso? In questi giorni i due hanno passato le vacanze di Natale e Capodanno insieme ad alta quota ma adesso per la coppia potrebbe essere arrivato il momento di lasciare l'allegra brigata per dedicarsi qualche giorno da soli in qualche resort sperduto tra relax e divertimento. Il piccolo Santiago ha già raggiunto il suo papà per passare con lui il Capodanno e questi ultimi giorni di vacanza, tutto sembra confermare il momento propizio per Belen e Andrea Iannone, avremo presto conferma ufficiale?

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: L'ARGENTINA PRONTA PER UNA FUGA D'AMORE CON ANDREA IANNONE? (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - La prova del ritorno a Milano dell'allegra brigata è sicuramente il silenzio sui social da parte della stessa Belen Rodriguez, di Veronica Cozzani, la madre, sempre molto attiva su Instagram, e da Jeremias. Proprio il giovane della famiglia Rodriguez ha rotto il silenzio nella tarda serata di ieri per annunciare il suo ritorno in Italia e, precisamente a Milano, postando questa foto in cui appare in compagnia di amici per un aperitivo in un locale. Ma cosa ne è stato di Belen Rodriguez? L'ultima foto della showgirl è quella che risale alla notte di Capodanno e in cui appare protagonista di un dolce ballo e un abbraccio con il suo adorato papà, uno degli uomini più importanti della sua vita insieme al piccolo Santiago e a Jeremias. Quando arriverà la conferma che anche lei si trova a Milano o altrove? Non ci rimane che tenere gli occhi puntati sul suo profilo ma, intanto, ecco qui lo scatto postato da Jeremias.

