CADUTA LIBERA/ Federica si conferma campionessa. Chi giocherà contro di lei? Riassunto ultima puntata (oggi, 3 gennaio 2017)

CADUTA LIBERA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 3 gennaio 2017) - Inizia la prima settimana del 2017 e Caduta libera torna anche questa sera martedì 3 gennaio 2017 su Canale 5 alle ore 18.45, con i concorrenti che sfideranno la campionessa per passare al centro cercando di portare a casa una cifra soddisfacente. Prima di vedere le sfide odierne, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Il programma inizia con ospite Don Mazzi che racconta un pò delle sue iniziative umanitarie, una volta andato via, entra la campionessa in carica, ossia l'avvocato Federica. Essa sfida Serena, una casalinga della Campania che dura poco e così dopo l'apertura della botola viene aperto il piede bianco dove c'è il Dimezza che non toglierà nulla. L'uomo scelto per secondo è Sammy, il numero 6, concorrente di altre puntate ma in questa perde dopo la prima domanda, così Federica scopre dal piede nero 15 mila euro.

La numero 9, la biologa Silvia viene chiamata in causa per la sfida contro la campionessa, così le due donne a suon di domande vanno avanti ma poi a vincere è ancora l'avvocato. Viene aperto il piede bianco che incrementa il montepremi di 20 mila euro, si passa così a sfidare un uomo ed è il numero 2, Angelo si presenta dicendo che è di Licata e vive a Milano. Parte la sfida di domande e dopo un pò è la volta della sconfitta dello sfidante che porta all'apertura di un nuovo piede, stavolta nero, contenente 5 mila euro. Elena è la concorrente numero 3 ed è già stata presente nel programma, le due donne si sfidano ma niente ferma Federica che così porta il suo montepremi a 41 mila euro visto che dal piede bianco esce la cifra di 1000 euro.

Il concorrente numero 8 invece è Michele, titolare di una pizzeria di Pisa, ma deve arrendersi alla campionessa che vincendo accede all'apertura del piede nero, da lei scelto, che le offre la cifra di 15 mila euro. Dopo gli applausi del pubblico in studio si passa a sfidare una donna, si tratta di Chiara, sfidante numero 7, 29nne madre di una bambina e nuova concorrente di questo programma. Gerry Scotti inizia a leggere le domande ma la sua lettura è breve perché la giovane mamma perde subito e quindi si può procedura alla scelta del piede, ovvero il bianco, dentro ci sono 50 mila euro. Ciò fa si che si arrivi a 106 mila euro, ancora una sfida da fare e tocca al numero 4 che è Andrea, l'insegnante che vive a Belluno, la gara che parte vede quest'ultimo perdere dopo poco. Una volta caduto nella botola viene aperto il piede nero e si svelano così altri 5 mila euro, ancora una sfida aspetta Federica e si tratta di Teresa la numero 5.

Dopo una sola domanda già avviene la sconfitta ed il piede bianco contiene 1000 euro, si va alla sfida contro l'ultimo sfidante, ossia Roberto, il numero 10, un impiegato di Milano. Anche questa gara è vinta da Federica che così con i 500 euro del piede nero arriva agli Ultimi 10 passi con 112.500 euro, in tre minuti dovrà tentare l'impresa ardua. Il tempo scorre ed alla fine le domande senza risposta sono 2, quindi se ne parlerà oggi con il ritentare la fortuna.

© Riproduzione Riservata.