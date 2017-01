CASA MIKA AFTER PARTY/ Ospiti, su Rai 2 il meglio del varietà del cantante: chi tornerà in scena? (oggi, 3 gennaio 2017)

CASA MIKA AFTER PARTY, ANTICIPAZIONI: SU RAI 2 I MOMENTI MIGLIORI DEL VARIETÀ DEL CANTANTE (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Nuovo imperdibile appuntamento con Stasera casa Mika su Rai 2: oggi, martedì 3 dicembre 2016, andrà in scena Casa Mika After Party, uno spettacolo che riunirà il meglio dei quattro appuntamenti già trasmessi sul piccolo schermo, regalando al pubblico anche qualche 'fuori onda' del tutto inedito. Il successo di Stasera casa Mika è stato davvero grande: l'artista anglo-libanese ha intrattenuto milioni di telespettatori invitando ospiti speciali e talenti al di fuori dell'ordinario, spesso conosciuti a livello internazionale: più tardi avremo occasione di rivedere alcuni degli incontri e delle esibizioni che sono andate in scena sul palcoscenico. Non mancheranno le ospitate di due Big, volti amatissima nel panorama musicale e conosciuti in tutto il mondo: Sting (ospite nella prima puntata andata in onda di Stasera casa Mika) e Kylie Minogue. Il primo aveva cantato uno dei suoi più grandi successi, "I'm an englishman in New York", seguita anche da "I Can't Stop Thinking About You". Kylie Minogue, invece, aveva raccontato il suo incontro e la sua conoscenza di Mika, esibendosi in seguito sulle note di "Cant' Get You Out Of My Head". Chi altri tornerà? Andiamo a scoprirlo.

CASA MIKA AFTERPARTY, ANTICIPAZIONI E OSPITI: SU RAI 2 I MOMENTI MIGLIORI DEL VARIETÀ DEL CANTANTE (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Saranno diversi i momenti di Stasera casa Mika che torneranno in scena oggi, martedì 3 gennaio 2016, durante la messa in onda dello speciale Casa Mika After Party. Non mancherà, per esempio, il bellissimo omaggio che l'artista ha rivolto a Dario Fo, insieme anche al suo duetto insieme a Giorgia, sulle note di "You've Got a Friend". Il pubblico di Rai 2 potrà gustarsi nuovamente le esibizioni del padrone di casa, con alcuni dei suoi pezzi più famosi come "Good Guys", "Boum Boum Boum", "Grace Kelly" e "Over My Shoulder", alcuni degli sketch e dei confronti più divertenti insieme a Virginia Raffaele e anche tutte le situazioni e le avventure vissute sul taxi da Mika. Torneranno sul piccolo schermo il duetto con Eros Ramazzotti (con "Ci parliamo da grandi"), quello con Chiara (con "Sturdust") e quello con Emma Marrone (con "Domani è un altro giorno, si vedrà"): per concludere, faranno capolino anche gli incontri con Renzo Arbore, Pif e Monica Bellucci. Tutti pronti? L'appuntamento è sul piccolo schermo di Rai 1 alle 21.10 con Casa Mika AfterParty.

