Claudia Gerini e Andrea Preti/ Bacio rubato da Chi, l'attrice ritrova l'amore dopo Federico Zampaglione? (Oggi, 3 gennaio 2017)

CLAUDIA GERINI E ANDREA PRETI STANNO INSIEME? CHI RUBA UN LORO BACIO ED E' SUBITO SCOOP! (OGGI, 3 GENNAIO 2016) - Siete a caccia di gossip selvaggi e una nuova coppia per questo inizio 2017? Un indizio o una speranza (prendetela un po' come volete) potrebbe arrivare dal Settimanale Chi e riguarda proprio la sexy Claudia Gerini e il suo nuovo, almeno sembra, fidanzato, Andrea Preti. A quanto pare i paparazzi del noto settimanale hanno beccato la neo coppia in un resort romano dove i due erano impegnati in baci bollenti e passione in quella che sembra essere una piscina o magari una bella vasca idromassaggio in pieno stile "Viaggio di nozze". L'attore e modello, volto noto di Canale 5 perchè nel cast de L'Isola dei Famosi lo scorso anno, potrebbe essere il chiodo con il quale Claudia Gerini sta battendo l'altro chiodo, ovvero Federico Zampaglione. Sarà davvero così o la loro storia d'amore nasconde già qualcosa di più? Presto per dirlo, anche per i diretti interessati.

CLAUDIA GERINI E ANDREA PRETI STANNO INSIEME? DALLA ROTTURA CON ZAMPAGLIONE AL BACIO CON ANDREA PRETI (OGGI, 3 GENNAIO 2016) - Proprio in questi giorni Claudia Gerini è tornata in tv come protagonista di un nuovo talent show in onda su Sky Uno, ovvero Dance Dance Dance ma anche il gossip non è mancato per la bella attrice. Proprio qualche giorno fa, infatti, è arrivata la notizia ufficiale della rottura della bella attrice con il cantante e regista Federico Zampaglione. I due erano legati da un rapporto durato più di dieci anni e dal quale è nata anche la piccola Linda, adesso 7 anni. I due erano in crisi già la scorsa estate ma dopo un piccolo riavvicinamento, la loro coppia è ufficialmente scoppiata proprio nelle scorse settimane. Adesso Claudia Gerini sta bene e sembra già pronta a guardare al futuro in compagnia del giovane modello Andrea Preti. Solo una storia passeggera o qualcosa di più? I due si sono conosciuti qualche settimana fa ad una riunione per un nuovo film che potrebbe vederli insieme sul set, colpo di fulmine?

© Riproduzione Riservata.