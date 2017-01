Cold in July / Il film con Michael C. Hall e Sam Shepard in onda su Rai Movie. La trama e il cast (Oggi, 3 gennaio)

COLD IN JULY, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: IL CAST (OGGI, 3 GENNAIO 2017) – Cold in July è il film thriller che viene mandato in onda questa sera su Rai Movie. Realizzato nel 2014 la pellicola si basa sull'omonimo romanzo scritto da Joe R. Lansdale con la regia di Jim Mickle. Nel cast figurano Michael C. Hall, Sam Shepard e Don Johnson con quest’ultimo divo molto popolare negli anni Ottanta grazie alla sua partecipazione alla celeberrima serie tv Miami Vice.

COLD IN JULY, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: LA TRAMA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) – Ann Dane (Vinessa Shaw) una notte viene sorpresa dal suono inconfondibile di una finestra che viene rotta: sveglia immediatamente suo marito Richard (Michael C. Hall), affinché controlli che cosa stia succedendo. L'uomo spara accidentalmente all'intruso che verrà identificato dalle forze dell'ordine come Freddy Russell (Wyatt Russell), criminale ricercato per la sua lunga carriera delinquenziale. Richard è scosso dall'esperienza e non riesce a superare il trauma di aver ucciso un uomo. Nel cimitero dove riposa il corpo della vittima, viene avvicinato dal padre del giovane: il suo nome è Ben (Sam Shepard) e si tratta di un ex-galeotto rilasciato sulla parola. In modo velato e sibillino, Ben minaccia il piccolo Jordan, il figlioletto di Richard: è deciso, infatti, a vendicare la morte del suo ragazzo. Il nostro protagonista, ovviamente, allerta le forze dell'ordine: purtroppo, inizialmente non riceverà la protezione che sperava di trovare. La polizia, infatti, non ha elementi per perseguire Ben Russell, nonostante l'ex-delinquente si sia fatto trovare davanti alla porta della scuola del piccolo Jordan. Per i Dane è solo l'inizio di un vero e proprio incubo: quando tornano a casa, infatti, trovano che qualcuno si è introdotto nel loro appartamento. Solo a questo punto la polizia decide di intervenire e di mettere i nostri protagonisti sotto la sua protezione. La casa dei Dane viene messa sotto sorveglianza: l'obiettivo è quello di sorprendere Ben quando farà la sua prossima mossa. Non sanno che il delinquente non ha mai lasciato l'abitazione dopo l'effrazione. Nottetempo, l'uomo lascia il suo nascondiglio e si rinchiude nella stanza di Jordan assieme al bambino. Quando Richard se ne accorge, irrompe immediatamente nella stanza: purtroppo Ben è già riuscito a fuggire da una finestra. Non troppo tempo dopo, però, viene sorpreso dalle forze dell'ordine mentre cerca di passare la frontiera con il Messico e viene immediatamente arrestato: Richard viene convocato al commissariato per sbrigare alcune formalità necessarie per chiudere il caso. Qui, il nostro protagonista si trova ad osservare un identikit che raffigura Frederick Russell e si rende conto con grande stupore che non assomiglia affatto all'uomo che ha ucciso.

© Riproduzione Riservata.