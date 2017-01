DETTO FATTO/ Tra calze per l'Epifania ed estetica clinica: quali argomenti andranno in scena oggi, 3 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

DETTO FATTO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Anno nuovo, vita nuova. Il tutorial show di Rai 2 condotto da Caterina Balivo, Detto Fatto, torna in onda anche in questo 2017. Prima di scoprire i nuovi tutorial, vediamo cosa è successo nella prima puntata del nuovo anno andata in onda ieri, lunedì 2 gennaio 2017. Si parte subito con la presentazione del nuovo programma della rete, ovvero il Collegio: 18 teenager faranno un viaggio temporale fino ad arrivare nel 1960, comportandosi come le coetanee dell' epoca, cercando di vivere e studiare proprio in quel modo. E con Olivia Ghezzi si fa un salto proprio in quell' epoca. Dopo i consigli del look si passa a quelli dell'Estetica Cinica, che spiega come leggere meglio gli ingredienti che troviamo nelle nostre creme di bellezza. Infatti spiega come debbano essere letti in ordine decrescente, ovvero con il primo indicato ad essere quello più presente. Il consiglio riguarda la presenza di petrolati e parabeni. Bisognerà dunque tenere a mente questi due parametri per poter valutare l'acquisto della vostra crema di bellezza ed evitare di conseguenza problemi futuri.

In questo 2017 tornano le lezioni di judo della famiglia Maddaloni: infatti Caterina, dopo la cintura arancione, cercherà di conquistare quella verde. Si inizia con le prese di dimostrazione come la caduta in avanti. La simpaticissima Caterina si presta ovviamente alle mosse di judo insegnate dalla storica famiglia che ha segnato lo sport italiano. Si passa anche alle calze per l'epifania, ma ovviamente con lo stile di Giancarlo Scrofani: infatti questa calza presenta un bel tacco dodici, da fare grazie al cartamodello presente sui canali social. Un tocco davvero incredibile per le vostre calze della Befana. Si torna poi a parlare di anni 50 con Le Ladyvette: trucco davvero particolare, con il tocco di Simone Belli. Ovviamente ci sono i classici pois, che hanno segnato un' intera epoca. Si passa poi agli origami di Gianpaolo Gambi, che mostra come fare una candela con i tovaglioli. Una vera e propria forma d'arte che stupisce tutti: infatti l'artista scherza anche su questo hobby, che potrebbe essere sicuramente il prossimo del presidente Obama. Torna anche Serse Chiro, che spiega la chirologia, ovvero la lettura della mano, non è per guardare il futuro o scoprirlo, ma semplicemente ad analizzare la personalità e tutti gli aspetti che segnano il carattere.

Si chiude la puntata con una gustosa ricetta: Fabio Potenzano porta in tavola la pasta fresca e il bocciolo creato con essa. Si impasta il tutto per ottenere un impasto omogeneo, che andremo successivamente ad inserire in una pellicola. Si stende poi la pasta e si ricava una striscia di 4 centimetri di larghezza e 25 di lunghezza. Si passa poi alla farcia di ricotta, che andremo a posizionare come una girella. Bisogna poi preparare il ragù di mare, con cozze e calamari (ovviamente da pulire interamente). Una volta cotto il tutto si uniscono i molluschi e si può aggiungere a qualsiasi pasta. Non dimentichiamo inoltre la bisque di gamberi rossi, che andremo a creare con pomodoro e appunto gamberi: una gustosa ricetta da portare in tavola in un' occasione speciale oppure per concludere queste feste.

