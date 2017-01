DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni puntata 3 gennaio 2017: Goku andrà oltre il suo limite?

DRAGON BALL SUPER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 GENNAIO 2016 - Torna nel pomeriggio di oggi, martedì 3 gennaio 2017, una nuova puntata del cartone animato giapponese Dragon Ball Super, in onda su Italia 1 alle ore 13.45. Le anticipazioni rivelano che lo scontro tra Goku e Lord Beerus si farà sempre più violente: i due si sposteranno, ma i loro attacchi metteranno comunque a rischio il pianeta Terra. Quando il mostro deciderà di sferrare la sua moassa più potente, il Sayanproverà a superare il livello di Super Sayan God. In attesa di vedere che cosa accadrà, vediamo dove siamo rimasti ieri. Dragon Ball Super, ecco dove siamo arrivati - L'episodio ha ripreso a raccontare dallo scontro fra Goku e il dio della distruzione, il terribile Beerus, secondo molti l'essere più forte dell'Universo. Inizialmente Goku non riusciva nemmeno a scalfirlo, ma dopo alcuni minuti l'eroe è riuscito a prendere le misure al mostro, colpendolo per tre volte e scatenando ancor di più la sua ira e la sua sete di distruzione. Tuttavia, se l'eroe dovesse batterlo in combattimento, Beerus (in giapponese chiamato Bills-sama) dovrebbe rinunciare ai suoi propositi terribili e fare ritorno nel proprio pianeta. Intanto Bulma, Gohan e gli altri terrestri stanno cercando di seguire il combattimento con una navicella, ma il motore ha subito dei danni e non riesce a stare dietro ai due combattenti. L'unico a rimanere impassibile è Vegeta, che resta con le braccia conserte e lo sguardo un po' cupo, senza lasciar trasparire nulla. Il Dio dei Super Sayan e Beerus si sono guardati a lungo, finché il primo non si è scagliato con l'avversario e lo ha colpito con una sassaiola di colpi. Il mostro però poteva vantare una potenza fuori dal normale e lo ha subito dimostrato colpendo a sua volta Goku e scagliandoli contro un fascio di luce enorme e potentissimo. Goku ha utilizzato tutte le forze a propria disposizione ma ed è riuscito a scagliarlo lontano, evitando di essere colpito in pieno dall'attacco di Beerus. Il mostro allora ha provato ad agire d'astuzia, attaccandolo di sorpresa, ma Goku gli è strisciato alle spalle, cominciando a mordergli la coda. Goku gli ha fatto notare che non si stava comportando lealmente e Beerus si è scusato, affermando che non credeva che la battaglia sarebbe durata così a lungo e che da quel momento in poi avrebbe cominciato a combattere seriamente. A quel punto Goku ha subito l'attacco del dio della distruzione, senza riuscire a reagire e finendo schiantato su un isolotto nei paraggi. Gohan ha subito capito che qualcosa era andato storto e si è seriamente preoccupato, credendo che fosse arrivata la fine per Goku. Diradatasi la nebbia il Dio dei Super Sayan è riapparso: era per terra, malconcio e stremato, con Beerus che lo guardava dall'alto verso il basso, pronto a sferrare l'attacco finale. Con l'ultimo briciolo di forze che gli restava Goku ha provato a parare tutti i colpi del mostro ed è riuscito a liberarsi sferrandogli un uppercut fortissimo, che ha lasciato Beerus stordito per qualche istante. Il mostro però ha provato a spegnere le speranza di Goku, affermando che i suoi attacchi non avevano alcun effetto sul dio della distruzione. A quel punto Bills-sama ha ricominciato a colpire l'avversario, non lasciandoli tempo e modo per reagire e per contrattaccare. Poco dopo il mostro ha sbadigliato, dicendo di essere un po' annoiato e di voler concludere in fretta quello scontro. Ha avvicinato le mani e ha cominciato a generare un fascio di luce viola, minacciando di distruggere la Terra e tutti i suoi abitanti: quella era solo una battaglia fra dei e le vite umane non contavano nulla. Così Beerus ha scagliato l'onda verso la terra, ma Goku l'ha neutralizzata. Purtroppo per lui il nemico ci ha riprovato con migliaia di onde, generando l'ira del Dio dei Super Sayan, che ha preparato e scagliato un'onda energetica di rara forza e potenza. Tutte le onde scagliate da Beerus sono state distrutte e neutralizzate, ma il mostro non è stato minimamente scalfito, anzi ha colpito Goku al ventre lasciando l'eroe tramortito e, all'apparenza sconfitto definitivamente.

