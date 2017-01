EMMA MARRONE / News, la cantante salentina saluta il nuovo anno con un look acqua e sapone (oggi, 3 gennaio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: LOOK ACQUA E SAPONE PER SALUTARE IL NUOVO ANNO (OGGI 3 GENNAIO 2017) - Emma Marrone è sempre molto seguita sui social network, con il suo account Instagram sempre aggiornato dalla cantante salentina in tempo reale. Emma il giorno di Capodanno ha postato una foto in primo piano, tagliato dagli occhi in sù, evidenziato i tratti del suo viso appena sveglia: "Buongiorno 2016" per salutare l'ultimo dell'anno con un look totalmente acqua e sapone. I fan della cantante hanno apprezzato molto questo gesto, senza trucco e con i brufoli ben in vista: "I brufoli… colpa delle polpette" ha scherzato una fan sotto la foto di Emma Marrone che ha raggiunto in pochissime ore quasi trentaseimila mi piace. La sera poi nelle foto tutta un'altra Emma: truccata e ben vestita con un video fatto a mezzanotte per salutare tutta la 'Brownfamily' il nome che contraddistingue i suoi fan dettato dal cognome della cantante. Capodanno al bar per la bella cantante salentina che ha tramesso ogni singolo istante sul suo profilo Instagram. CLICCA QUI PER VEDERE IL PROFILO DI EMMA

