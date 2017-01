FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI SI CONSOLA CON LA NONNA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Sono momenti delicati per la coppia Fabrizio Corona-Silvia Provvedi, con l'ex paparazzo che è ancora recluso nel carcere di San Vittore e dovrà aspettare il 25 gennaio per la prima udienza del processo. Intanto la bella Silvia ha deciso di passare le feste natalizie in compagnia della sua famiglia, con la sorella Giulia che non la abbandona un attimo sapendo cosa sta passando Silvia lontano dal suo uomo. La ragazza ha postato qualche ora fa una foto su Instagram che la ritrae insieme a Giulia e alla sua nonna, per iniziare l'anno nel migliore dei modi grazie al calore della sua famiglia. "Come iniziare l'anno alla Grande!" si legge sotto la foto postata sul profilo ufficiale social de 'Le Donatella'. Silvia Provvedi non manca di ricordare anche Fabrizio Corona, visto che a Capodanno ha dedicato una foto anche a lui con la speranza di poterlo riabbracciare presto visto che la data del processo si avvicina sempre più. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI SILVIA PROVVEDI

