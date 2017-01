GOTHAM 2 / Anticipazioni puntata 3 gennaio 2017: Barbara evade da Arkham! Al via in chiaro la serie Tv con Ben McKenzie

GOTHAM 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2017: LA SERIE - Al via nella seconda serata di oggi, martedì 3 gennaio 2017, i nuovi episodi di Gotham 2 che andranno in onda su Italia 1 in prima Tv per le reti in chiaro. La puntata si intitolerà "L'ascesa dei cattivi" e ci introdurrà nei cambiamenti che vivremo in questa seconda stagione. Diverse le "promozioni" al cast principale, fra cui quella di Morena Baccarin che ritroveremo nel ruolo della compagna del protagonista, la dottoressa Leslie, e di Michael Chiklis che rivedremo nei panni del Capitano della Polizia. Le new entry maggiori ci saranno comunque all'interno della schiera dei villain, che potranno contare sulla presenza di Barbara Kean, ovvero l'attrice Erin Richards. Una delle rivelazioni di questa stagione sarà inoltre Cameron Monaghan che vedremo nei panni di Jerome Valeska, il precursore di Joker. L'attore, conosciuto per la sua interpretazione di Ian nella comedy Shameless, ha dimostrato di avere delle doti recitative inaspettate, scendendo in campo con un lato malvagio del tutto sorprendente. La trama ruoterà attorno ai nuovi problemi di Gordon, interpretato da Benjamin McKenzie, diviso fra la lotta per la giustizia ed il desiderio di vivere una vita "normale" al fianco della compagna. Verrà preso di mira in particolare dal nuovo villain Theo Galavan e da un'organizzazione segreta che introdurrà il personaggio del Dottor Strange, una delle ultime novità televisive e cinematografiche. Diversa invece la sorte di Pinguino, sempre più diretto verso la personalità con cui l'abbiamo conosciuto come avversario principale e folle di Batman. Il personaggio di Robin Lord Taylor scoprirà inoltre molti particolari del proprio passato e potrà contare su una sorta di reunion in cui conoscerà il suo vero padre. Novità anche per il giovane Bruce, alias dell'attore David Mazouz, sempre più vicino a scoprire la verità riguardo alla morte dei genitori. Vedremo l'erede di casa Wayne muovere i primi passi all'interno di quello che sarà il suo futuro come Giustiziere di Gotham City e non senza difficoltà. Prima di schierarsi dalla parte del bene, il ragazzino assaggerà infatti che cosa vuol dire stare dalla parte opposta e dovrà decidere se diventare un assassino o seguire le orme del padre. Per mantenersi aggiornati su tutte le novità dello show, basterà consultare la pagina ufficiale Facebook di Gotham 2, disponibile a questo indirizzo.

GOTHAM 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "L'ASCESA DEI CATTIVI" - In seguito alla fuga di Falcone, Gordon viene retrocesso al ruolo di semplice poliziotto come possibile complice e Bullock decide di dedicarsi al lavoro in un bar, convinto che la giustizia gli abbia regalato una grande delusione. A nulla servono infatti i tentativi dell'ex partner di combattere insieme per l'obbiettivo comune di ripulire la città dai criminali. La tensione è quindi alle stelle e Gordon finisce per picchiare un altro agente, l'ex detective chiede l'aiuto di Pinguino perché faccia delle pressioni a Loeb e lo faccia reintegrare, consegnando allo stesso tempo le sue dimissioni. Per poter ottenere l'attenzione del criminale, dovrà però riscuotere un vecchio debito per conto suo. Il detective si ritroverà infine ad uccidere il bersaglio di Pinguino dopo essere stato attaccato per primo. Intanto, alcuni pazienti rinchiusi ad Arkham, fra cui Barbara, evadono durante la notte grazie all'aiuto di Theo Galavan, un oscuro personaggio politico che opera al fianco della sorella. I due Galavan offrono agli ex carcerati di unirsi alla loro causa per riprendere il controllo di Gotham, a cui solo uno dei presenti decide di non collaborare. Segna così la sua stessa fine. Bruce invece scopre che esiste una stanza segreta nascosta nella villa, dentro cui trova alcuni documenti del padre, su cui stava indagando. Trova tuttavia anche un avvertimento di Thomas, in cui lo sprona a scegliere di essere felice piuttosto che perseguire un ideale di giustizia. A meno che quest'ultima non sia il suo obbiettivo principale.

