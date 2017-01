George Clooney e Amal / Aspettano due gemelli grazie all'inseminazione artificiale? (oggi, 3 gennaio 2017)

GEORGE CLOONEY E AMAL, ASPETTANO DUE GEMELLI? (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Secondo quanto riportato dal Daily Star, l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal aspetterebbero due gemelli: la notizia è stata riportata dal magazine libanese, che cita una fonte vicina alla coppia. Sono ormai mesi che i vari tabloid pubblicano speculazioni secondo una possibile gravidanza di Amal e, lo scorso anno, si vociferava addirittura che l'avvocatessa avesse iniziato le procedure per l'inseminazione artificiale. George Clooney e Amal non hanno mai lasciato dichiarazioni a riguardo, anche quando si diceva che la moglie dell'attore minacciasse il divorzio se lui non avesse acconsentito ad avere dei figli. Adesso è arrivata la notizia della presunta gravidanza, e i giornali di tutto il mondo stanno cercando di capire se sia attendibile o no: secondo quanto riportato dal Daily Star i bambini dovrebbero nascere addirittura a marzo, quindi la gravidanza di Amal sarebbe già in stato avanzato.

GEORGE CLOONEY E AMAL, ASPETTANO DUE GEMELLI? I RUMORS SUL DIVORZIO E IL NATALE SEPARATI (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Negli ultimi giorni molti giornali online riportavano la notizia che tra George Clooney e Amal ci fosse aria di tempesta e che i due stessero addirittura pensando di divorziare. Secondo quanto riportato da numerosi tabloid, il motivo dei litigi tra i due sarebbe stato proprio quello su un eventuale allargamento della famiglia: mentre Amal avrebbe voluto al più presto dei bambini, George Clooney avrebbe passato volentieri il resto della sua vita senza figli. Se quanto dice il Daily Star venisse confermato, le aspettative dell'attore sarebbero ovviamente disattese e il 2017 lo vedrebbe alle prese con pappe e pannolini. Un bel cambiamento per quello che fino a due anni fa era lo scapolo più ambito del mondo e che solo l'anno scorso diceva che i figli non erano la sua priorità. Per adesso né George Clooney né Amal hanno dato conferma della gravidanza della donna, ma marzo e vicino e prima o poi la verità verrà a galla.

© Riproduzione Riservata.