I FIGLI DEGLI UOMINI/ Su Rete 4 il film diretto da Alfonso Cuaròn con Clive Owen

I FIGLI DEGLI UOMINI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 3 GENNAIO 2017: IL CAST - I figli uomini, dal titolo originale Children of Men, è un film distopico del 2006. Il regista è il rinomato Alfonso Cuaròn. La pellicola è completamente fantascientifica, mentre la trama è tratta da un libro, dal titolo originale, di P.D. James, una scrittrice britannica.Il genere della pellicola spazia tra l'azione, il thriller, un film drammatico e la fantascienza, che costituisce comunque il cardine principale dell'intera pellicola. Come è già stato accennato, il soggetto del film è stato scritto da P.D. James, mentre della sceneggiatura si è occupato lo stesso regista, Alfonso Cuaròn, in collaborazione con altre menti celebri, come David Arata, Timothy Sexton, Hawk Ostby e Mark Fergus. Anche i produttori del film sono vari e si spazia da Eric Newman, passando per Marc Abraham, Iain Smith, Hilary Schor, per terminare poi con Tony Smith. Del cast hanno fatto parte attori celebri come Clive Owen (nel ruolo di Theolonius Faron), Julianne Moore (Juliane Taylor), Michael Caine ha dato il volto a Jasper, Claire-Hope Ashitey a Kee, Chiwetel Ejiofo ha vestitoi panni di Luke, Charlie Hunnam ha interpretato Patrick e Danny Huston si è visto nel ruolo di Nigel. La pellicola verrà mandata in onda stasera, martedì 3 gennaio 2017, in seconda serata su Rete 4: andiamo a scoprire la trama.

I FIGLI DEGLI UOMINI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 3 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Le vicende del film si svolgono nel 2027 in Regno Unito. Il mondo è distopico. Pieno di atti di ribellione a altri atti vandalici. Il degrado è comune, e anche l'immigrazione. Le persone diventano costrette a spostarsi da un Stato all'altro. La specie umana è interamente colpita dall'infertilità. I bambini non nascono più. Inoltre muore Baby Diego: l'ultimo bambino nato. Qui fa la sua comparsa Theo, un attivista politico ormai sicuro che l'umanità è destinata a scomparire. Un giorno Theo viene rapido da un gruppo terroristico in lotta per i diritti umani. Gli viene chiesto di procurare un lasciapassare per Kee, un'immigrata molto speciale. Theo ottiene il permesso per far passare Kee e le mostre alcuni aspetti del mondo futuro. Non solo. Poco dopo Kee rivela anche di essere incinta. Si tratta di un caso unico dopo molti anni. Pertanto Theo si rende subito conto dell'importanza della ragazza e diventa disposta a rischiare la propria vita pur di salvarla. Alla fine dei conti, Theo e Kee devono passare attraverso numerose insidie e resistere a tanti problemi prima di raggiungere una nave di salvezza. Nelle ultime scene la barca con Theo e Kee sta per raggiungere la nave in mezzo al mare, ma Theo viene gravemente ferito. Muore felice e dopo si scopre che l'umanità è stata salvata.

© Riproduzione Riservata.