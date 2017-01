Il principe abusivo/ Alessandro Siani e Christian De Sica nel film su Rai 1: i luoghi, gli incassi e i riconoscimenti della pellicola

IL PRINCIPE ABUSIVO, IL FILM IN ONDA SU RAI 1: CURIOSITÀ, LUOGHI DELLA PELLICOLA E INCASSI (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Proposta davvero accattivante quella che fa stasera, martedì 3 gennaio 2017, il piccolo schermo di Rai 1: a partire dalle 21.25, infatti, prenderà il via la pellicola del 2012 Il principe abusivo, di e con Alessandro Siani. A completare il cast, il divertentissimo Christian De Sica, nei panni del maggiordomo della principessa Letizia (Sarah Felberbaum). Le riprese del film si sono svolte tra Roma, Napoli e Merano e gli incassi al botteghini sono stati davvero stellari, raggiungendo nei primi 4 giorni un totale di 4.2 milioni di euro. Il principe abusivo, grazie a questi numeri, ha mantenuto - fino all’uscita di Sole a catinelle di Checco Zalone - il titolo di miglior incasso del 2013, battendo il tanto atteso Django Unchained. Non sono mancati i riconoscimenti per la pellicola, che nel 2013 è stata candidata ai David di Donatello nella categoria Premio David giovani, per Alessandro Siani. L’appuntamento con Il principe abusivo è per il prima time di oggi sulla prima rete nazionale.

IL PRINCIPE ABUSIVO, IL FILM IN ONDA SU RAI 1: IL CAST (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 3 gennaio 2017, viene mandato in onda il film commedia Il principe abusivo. Realizzato nel 2013 con durata di circa un'ora e mezza per la regia di Alessandro Siani che ne è anche il principale protagonista, il cast della pellicola è ricco di interpreti di un certo calibro partendo dal romano Christian De Sica nei panni del ciambellano di corte Anastasio, per arrivare alla napoletana Serena Autieri che è la fruttivendola Jessica, passando poi per Sara Felberbaum che interpreta la principessa Letizia, Marco Messeri, invece è il Re padre di Letizia, e Gisella Sofio, nel ruolo di una contessa.

IL PRINCIPE ABUSIVO, IL FILM IN ONDA SU RAI 1: LA TRAMA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - In una famiglia reale di un principato del nord Europa la principessa Letizia è alle prese con un padre che vorrebbe imporle un marito. Per interessi prettamente economici, il Re vorrebbe che il matrimonio avvenisse con il figlio del Re del Belgio. A questo punto serve un piano per far sì che la principessa diventi famosa e possa essere presa in considerazione dai giornali aumentando la sua popolarità. Ad occuparsi di ciò è il ciambellano di corte Anastasio che riceve l'ordine dal Re: propone il fidanzamento della stessa Letizia con una persona comune dai modi poco galanti. Il piano desta dei sospetti nei reali ma messi alle strette accettano, così come vittima di questo complotto viene scelto un ragazzo di Napoli che vive nei sobborghi della città e di ceto basso. Esso è Antonio De Biase che guadagna cifre poco considerevoli ponendosi come cavia per test farmaceutici. Inoltre per sfamarsi si reca in ogni inaugurazione di vari locali sul territorio. Per far sì che esso arrivi a conoscere la principessa Letizia però, Anastasio lo fa arrivare al palazzo reale con una scusa, ossia per dei test farmaceutici. Il giovane ragazzo napoletano accetta e si vedrà consigliare dallo stesso ciambellano come comportarsi al meglio con i nobili che vivono nel palazzo. Insieme ad Antonio poi arriva anche parte dei suoi amici e della famiglia, proprio questo evento fa si che Anastasio conosca Jessica, cugina del napoletano, e se ne innamori. Da questo punto in poi, sarà lo stesso ciambellano a ricevere consigli da Antonio per come poterla conquistare. Le scene quindi si susseguono con i due uomini che consigliandosi a vicenda riescono a far innamorare di loro le due donne per finale entusiasmante, divertente e con una bella sorpresa finale.

