IL SEGRETO/ Anticipazioni: tutti contro Eliseo? Carmelo e Severo preparano la contromossa (oggi, 3 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 3 GENNAIO: SOL RACCONTA LA VERITA' A LUCAS - E' finalmente il giorno della riconciliazione per Sol e Lucas nella puntata odierna de Il Segreto. In essa la giovane Santacruz spiegherà all'ex fidanzato i motivi che l'hanno spinta a porre fine alla loro relazione e dei rischi che correranno se decideranno di continuare a vedersi: Eliseo, infatti, ha seriamente compromesso la salute di Carmelo e potrebbe farlo anche con le altre persone a lei care. Dopo avere tirato un respiro si sollievo, Lucas e Sol si stringeranno in un bacio appassionato e decideranno di continuare a vedersi e a frequentarsi, anche se all'insaputa del perfido individuo. Converranno inoltre di dover trovare una soluzione per incastrare Eliseo, anche a rischio di mettere in pericolo la propria vita. Sarà questo l'argomento di discussione anche tra Severo e Carmelo: i due amici, infatti, discuteranno di una possibilità per incastrare Eliseo, fingendo di diventare soci in affari con lui.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 3 GENNAIO: BERTA E' PERICOLOSA? - La resa dei conti è sempre più vicina nelle puntate italiane de Il Segreto, dove lo stato di salute mentale di Berta apparirà giorno dopo giorno più preoccupante. Mentre la bambinaia continuerà ad incontrare di nascosto Bosco, la Montenegro incontrerà Mauricio dicendogli di fare attenzione a tutti i suoi movimenti. Sarà in tale circostanza che la sorprenderà in compagnia del suo padrone e riporterà la notizia a Donna Francisca: non ci sarà quindi più tempo da perdere, Berta dovrà essere eliminata, prima che possa causare nuovi problemi. Il colloquio tra Francisca e il suo capomastro però verrò ascoltato proprio da Berta che si renderà conto di essere in grave pericolo, cercando in tutti i modi di convincere l'amante a trasferirsi altrove, lontani dalla pericolosa Montenegro. Riuscirà a convincerlo e a manipolarlo ancora una volta? Quali conseguenze avranno questi subdoli intrighi della ricca signora?

© Riproduzione Riservata.