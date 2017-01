Il Collegio, Concorrenti / SwamI Caputo e Dimitri Iannone i belli, a Filppo Zamparini il premio simpatia (Prima puntata)

IL COLLEGIO, PRIMA PUNTATA: I CONCORRENTI, SWAMI CAPUTO E DIMITRI IANNONE I BELLI, A FILIPPO ZAMPARINI IL PREMO SIMPATIA - Si ritorna in Collegio con il nuovo reality di Rai Due, che porta nel 1960 diciotto ragazzi tra i quattordici e i diciassette anni. Un format che mira a rendere i protagonisti più maturi e determinati rispetto al loro ingresso in Istituto. La classe si istruisce con un sistema educativo vecchio stampo, con le regole rigide dei sorveglianti e delle vere e proprie lezioni da seguire. Il tutto senza usufruire della tecnologia, dunque via smartphone e tablet, severamente vietati dal regolamento. Durante la prima puntata molti ragazzi si sono dimostrati insofferenti e una delle alunne ha deciso addirittura di abbandonare il programma. Tra i più simpatici figura sicuramente Filippo Zamparini, bambino molto solare e voglioso di catapultarsi negli anni sessanta. Fa da sostegno ai compagni in difficoltà, anche se cede alla fine dell'ora di ginnastica. Anche Dimitri Iannone ha conquistato il pubblico, soprattutto le sue coetanee. Apparentemente sembra il classico bulletto, poi si apre durante la lezione di italiano dove mostra il suo lato nobile con un bel tema sulla felicità. Swami Caputo, invece, è una delle ragazze più intriganti dal punto di vista caratteriale. Si definisce con la testa tra le nuvole, eppure ha tutte le carte in regola per diventare una delle protagoniste del reality.

IL COLLEGIO, PRIMA PUNTATA: I CONCORRENTI, LE REAZIONI DAL WEB - La prima puntata de Il Collegio non ha di certo lasciato indifferente il grande pubblico di Rai Due. Diciotto ragazzi sono stati catapultati nel 1960 per rivivere un'esperienza formativa vecchio stile. Regole molto severe, lezioni da seguire ed esami da sostenere. Il tutto lontani da casa, senza tecnologia e alcun tipo di accessorio moderno. All'hashtag #ilcollegio sono stati associati molti commenti durante post puntata, con alcune riflessioni piuttosto interessanti. Il pubblico ci è sembrato abbastanza soddisfatto di questo nuovo format, sebbene alcuni utenti di vecchia data notino una certa flessibilità nel regolamento della struttura rispetto a quello dell'epoca. Per altri l'esperimento socio formativo è decisamente degno di nota. E noi siamo d'accordo, per il momento ci uniamo ai commenti positivi dei telespettatori. Perchè la Rai ha finalmente proposto qualcosa di nuovo, un vero e proprio esperimento che adesso ci fa attendere con ansia la prossima puntata.

