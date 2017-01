Il Segreto / Anticipazioni puntate spagnole: Maria saluta i familiari e ritorna a Cuba, è un addio? (Oggi, 3 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: L'ADDIO DI MARIA AI SUOI CARI - La prima settimana spagnola de Il Segreto sarà incredibilmente ricca di piacevoli novità. Grazie all'intervento di Maria, corsa da Cuba per salvare la madre da un ingiusto arresto, la situazione è andata via via risolvendosi. Emilia ha dichiarato di essersi auto-accusata per la morte di Sol, a causa del ricatto di Sevariano. Maria ha quindi incontrato il padre per dargli il denaro a lui promesso ma la situazione è andata velocemente peggiorando: Severiano le ha puntato contro una pistola e solo l'intervento della Guardia Civile ha fatto in modo che alla madre di Esperanza non accadesse qualcosa di drammatico. A farne le spese però è stato proprio Severiano il bello che è morto davanti agli occhi della figlia biologica. Che sviluppi avrà questa vicenda? Se Emilia potrà presto uscire dal carcere, grazie alla confessione del suo terribile amante prima di morire, la felicità in famiglia sarà messa nuovamente alla prova dalle decisione di Maria di tornare a Cuba da Esperenza, Gonzalo e Beltran. Sebbene Alfonso e Raimundo le chiederanno di restare, chiedendo ai suoi familiari di raggiungerla, per lei non ci sarà nessun dubbio a tal proposito: a Puente Viejo non potrà essere felice quindi saluterà nonna Rosario (rientrata in paese dopo un periodo trascorso a Madrid da Prado), Matias e i genitori e riprenderà la nave diretta per le Americhe. E chissà se la rivedremo in futuro, magari al fianco di una cresciuta Esperanza...

© Riproduzione Riservata.