IL SEGRETO, VIDEO REPLICA E DIRETTA STREAMING PUNTATA DI OGGI, 3 GENNAIO 2017: L'ULTIMATUM DI SEVERO A SOL - Siamo arrivati alla settima stagione de 'Il Segreto', soap opera spagnola che viene trasmessa ogni pomeriggio su Canale 5. Tra i protagonisti della puntata di oggi, 3 gennaio, troviamo Sol e Lucas che hanno intenzione di fermare Eliseo per tornare a vivere la loro storia d'amore. La situazione appare ancora fuori controllo, Severo ha dato un ultimatum a Sol dicendole che se non riuscirà a gestire Eliseo dovrà lasciare Puente Viejo con lui. Per questo motivo la donna ha intenzione di fermare definitivamente il marito insieme al suo amato, la voglia di vivere allo scoperto la sua storia con Lucas è più forte che mai. Non sarà affatto facile arrivare a questo obiettivo, ci saranno tanti ostacoli da superare per la coppia che vuole assolutamente trionfare contro Eliseo anche perché Sol non ha nessuna intenzione di partire e lasciare Puente Viejo con Severo, dopo l'ultimatum di quest'ultimo in riferimento alla questione Eliseo.

IL SEGRETO, VIDEO REPLICA E DIRETTA STREAMING PUNTATA DI OGGI, 3 GENNAIO 2017 - Nelle prossime puntate de Il Segreto sicuramente molte storie volgeranno al termine ed altre scaveranno profondamente nei cuori dei telespettatori. Prima di tutto si seguirà la vicenda della dolce Berta, per la quale tutti i telespettatori temono: la Montenegro, infatti, potrebbe avere in mente non solo di cacciarla, ma proprio di eliminarne definitivamente la presenza. Anche questa volta si rivolgerà al buon Mauricio, uomo di fiducia della sua tenuta? Inoltre, Pedro metterà nuovamente piede in paese, cosa che lascerà tutti di stucco, specie i suoi vecchi sostenitori. I colpi di scena non mancheranno sicuramente legati alla storia di Sol e del marito, Eliseo. Dopo la discussione con Lucas e la sua "voglia" di mettere fine alle sue sofferenze lascianolo per sempre, sembra che le cose per la bella Sol Santacruz si metteranno male e un'altra tragedia è dietro l'angolo. Cosa succederà alla giovane Santacruz? Altra storia per Berta finita nel mirino di Donna Francisca pronta ad allontanarla dalla vita del nipote se sarà necessario. La ucciderà? Sono molte le vite appese ad un filo nella soap spagnola e questo mese di gennaio ci regalerà, almeno all'inizio, ben due morti una sperata e agognata e l'altra sofferta e dolorosa. Intanto, i fan sono già pronti per guardare la puntata di oggi che andrà in onda in tv alle 15.45 su Canale 5. La stessa puntata sarà disponibile in diretta streaming sul sito Mediaset previa registrazione e login, cliccando qui. Chi non avrà tempo e modo di vedere la puntata proprio oggi in diretta potrà farlo con più calma stasera o nei prossimi giorni grazie alla sezione on demand del sito.

© Riproduzione Riservata.