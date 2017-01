JUSTIN BIEBER / La popstar canadese in Italia? La Pro Loco di Foggia annuncia il concerto! (oggi 3 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR CANADESE IN ITALIA, LA PRO LOCO DI FOGGIA ANNUNCIA IL CONCERTO (OGGI 3 GENNAIO 2017) - Justin Bieber potrebbe approdare in Italia per un concerto evento, questa la notizia del giorno che sta facendo impazzire le fan della popstar canadese. La Pro Loco di Foggia ha lanciato questa grande notizia con un comunicato stampa apparso qualche ora fa: "La Pro Loco di Foggia sarà protagonista di un grande spettacolo per tutte le famiglie ma specialmente per tutti i teenagers. A Foggia, per la prima volta in assoluto, ci sarà il concerto del giovanissimo cantautore più amato e seguito del mondo: Justin Bieber" si legge nella nota. Subito la notizia ha fatto il giro di tutti i socialnetwork, le fan di Bieber stanno già pensando a come organizzarsi per approdare in Puglia. In queste ore sono già iniziati i preparativi per organizzare il concerto evento di Justin Bieber, come spiegano dalla segreteria generale della Pro Loco di Foggia. "Una cosa che nessuno di noi avrebbe mai pensato, sarà durissima ma ci riusciremo. Data e location saranno rese note tra pochissimi giorni". L'interrogativo finale: "Foggia sei pronta?", le fans già non vedono l'ora e si chiedono 'sarà una promessa reale? o solo un fake?'

© Riproduzione Riservata.