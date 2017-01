L’apprendista stregone / Il film con Nicolas Cage e Jay Baruchel in onda su Rai 3. La trama e il cast (Oggi, 3 gennaio)

L’APPRENDISTA STREGONE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3: IL CAST (OGGI, 3 GENNAIO 2017) – Nella prima serata di Canale 5 va in onda L'apprendista stregone, un film d'avventura realizzato nel 2010 dalla Disney. Dietro alla macchina da presa c’è Jon Turteltaub, regista newyorchese classe 1963 che ha direttore diverse pellicole avventurose e cariche di suspense come, ad esempio, "Il mistero dei Templari", "Il mistero delle pagine perdute" e "Instinct - Istinto primordiale". Nel cast figurano Nicolas Cage, Jay Baruchel, Teresa Palmer, Alfred Molina e Toby Kebbell.

L’APPRENDISTA STREGONE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3: LA TRAMA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) – Siamo nel 740 dopo Cristo: il potente e popolare mago Merlino (James A. Stephens) si avvale della collaborazione di tre talentuosi apprendisti. Uno di loro, Maxim Horvath (Alfred Molina), tradisce il suo maestro unendo le forze con la malvagia Fata Morgana (Alice Krige). La maga ferisce mortalmente il saggio Merlino prima che un'altra apprendista, Veronica Gorloisen (Monica Bellucci), riesca a strappare la sua anima dal suo corpo assorbendola nella propria. Morgana non accetta di essere imprigionata in questo modo e tenta di uccidere Veronica dall'interno. Sarà il terzo ed ultimo apprendista, Balthazar Blake (Nicolas Cage), a fermarla imprigionando Morgana e Veronica nella "Grimhold", una prigione magica che assomiglia in tutto e per tutto ad una bambola. Prima di morire, Merlino dà a Balthazar una statuina che raffigura un drago: grazie ad essa l'apprendista riuscirà ad identificare il Sommo Merliniano, discendente del mago e unica creatura al mondo in grado di sconfiggere Morgana. Balthazar cercherà il prescelto in ogni tempo ed in ogni luogo: nel frattempo rinchiuderà nella Grimhold tutti i seguaci della Fata Morgana che cercheranno di liberare la loro padrona dalla sua prigionia. La linea temporale si sposta nella New York del 2000: Dave Stutler (Jake Cherry), un bimbo di appena dieci anni, incontra Balthazar nel suo negozio di antiquariato di Manhattan dopo essersi allontanato dalla sua gita scolastica. Balthazar dà a Dave la preziosa statuina: essa prende magicamente vita e si avvolge attorno dito del ragazzo. Quando il mago va a recuperare un libro di magia che vuole prestare al ragazzino, Dave apre accidentalmente il Grimhold: in questo modo Horvath, da tempo imprigionato al suo interno, riesce a ritrovare la sua libertà. Non appena Balthazar se ne accorge, mette in atto una lotta all'ultimo sangue per prendere il possesso della Grimhold, al termine della quale finisce assieme a Horvath imprigionato in un'urna cinese maledetta che non si aprirà prima di una decina d'anni. Dave non può credere ai propri occhi e riferisce tutto ai suoi compagni di classe: quando viene schernito da loro, decide di non pensare mai più a questa curiosa ed incredibile esperienza. Dieci anni più tardi, il ventenne Dave (Jay Baruchel) è uno studente di fisica alla New York University: qui incontra la bella Becky (Teresa Palmer), la ragazzina di cui era innamorato durante l'infanzia ed inizia a sperare di riuscire a conquistarla. Purtroppo per lui, la maledizione dell'urna si conclude, rilasciando i due stregoni. Horvath si mette immediatamente a cercare Dave, convinto che il ragazzo sia in possesso della Grimhold.

