LA MASCHERA DI ZORRO/ Il film con Antonio Banderas e Anthony Hopkins in onda su La7

LA MASCHERA DI ZORRO, IL FILM IN ONDA SU LA7: IL CAST (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - La programmazione di La7 prevede in questa prima serata il film avventura La maschera di Zorro. Un film realizzato nel 1998 che si basa sul popolare giustiziere creato dalla penna di Johnston McCulley con durata pari a circa 2 ore 16 minuti. Una produzione targata Sony Pictures Entertainment con la regia è di Martin Campbell, mentre nel cast sono presenti tantissimi attori molto noti come Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta Jones, Stuart Wilson, Matt Letscher e Tony Amendola.

LA MASCHERA DI ZORRO, IL FILM IN ONDA SU LA7: LA TRAMA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Siamo nella California del 1821: Don Diego De La Vega (Anthony Hopkins) è un nobile californiano che combatte contro gli spagnoli nella guerra d'indipendenza del Messico. Per farlo ha assunto l'identità di Zorro, uno spadaccino misterioso che difende i contadini messicani e i popolani della zona. Don Rafael Montero (Stuart Wilson), il governatore corrotto della regione, viene a sapere che dietro alla maschera di Zorro si nasconde il ricco De La Vega e, ovviamente, tenta di arrestarlo. Esperanza (Julieta Rosen), la moglie di De La Vega, viene uccisa durante la colluttazione mentre cerca di difendere il suo amato consorte. Montero, allora, imprigiona il giustiziere ed accoglie in casa Elena, la sua figlioletta, crescendola come un padre. Presto, il governatore verrà trasferito in Spagna e condurrà con sé la sua pupilla. Venti anni dopo, Montero torna in California come civile, al fianco di Elena (Catherine Zeta-Jones), ormai cresciuta e diventata una bella donna. Don Diego De La Vega viene a sapere che il suo grande nemico è tornato in America e decide di fuggire di prigione per cercare vendetta contro l'uomo che gli ha rovinato la vita. Durante l'evasione, incontra un ladro di nome Alejandro Murrieta (Antonio Banderas): quando era solo un bimbo, il ragazzo aveva collaborato con Zorro in una particolare occasione. De La Vega decide che è stato il destino a farli incontrare e si impegna a rendere Alejandro un suo protetto: decide di farne il nuovo Zorro. Alejandro accetta di sottoporsi al regime di allenamento proposto dal suo nuovo mentore. Anche lui, infatti, vuole vendicarsi dei torti subiti nel suo passato: il capitano Harrison Love (Matt Letscher), braccio destro di Montero, è responsabile di aver ucciso suo fratello Joaquin (Victor Rivers). Murrieta desidera riabilitarne la memoria, uccidendo il suo assassino. Riusciranno questi due eroi a riportare pace e giustizia in California, mettendo a tacere i demoni che turbano da troppo tempo le loro anime?

© Riproduzione Riservata.