LA PROVA DEL CUOCO/ Ricette puntata 2 gennaio 2017: cotechino, lenticchie, polenta, zuppa imperiale e insalatone

LA PROVA DEL CUOCO, RICETTE PUNTATA 2 GENNAIO 2017 - Riparte il nuovo anno su Rai 1 e riparte anche La prova del cuoco: Antonella Clerici porta le sue ricette anche nel nuovo anno. Prima di scoprire quello che accadrà nella puntata odierna, martedì 3 gennaio 2017, vediamo cosa è successo ieri. Si parte sempre con la ricetta sprint: cotechino, lenticchie e polenta per fare l’antipasto del nuovo anno. Si cucina la polenta precotta e livelliamo il tutto in una teglia: una volta la raffreddata tagliamo in cerchio e cuciniamo il cotechino, tagliando anch'esso a fette. Non dimentichiamo ovviamente di preparare le lenticchie, che potremo fare a nostro piacimento. Su ogni fetta di polenta si mette ovviamente sia il cotechino che le lenticchie: per un tocco in più possiamo ovviamente riscaldare il tutto e servire caldo ai nostri commensali. Un piatto semplice e veloce nello stile delle feste e per poter riciclare gli avanzi senza gettarli via. Ricette squisite con la corona di orsetti di Natalia Cattellani. Ovviamente il dolce è pensato per i più piccoli, ma avrà successo anche per i più grandi. Si lavora in una ciotola burro, olio, lievito, sale, latte e farina. Ricordiamo che la farina dovrà essere setacciata per evitare di formare grumi. Si montano a parte albumi e zucchero velo, da aggiungere poi nell'impasto finale. Formiamo poi le palline e inseriamo il tutto nello stampo. Formiamo poi la faccia dell' orsetto e inseriamo in forno a 190° C per meno di mezz'ora. Dopo aver decorato il tutto possiamo servire e impiattare: conquisteremo sicuramente sia i più piccoli che i grandi.

Ma oltre ai dolci e agli antipasti, bisogna tornare alla giusta forma fisica con la giusta alimentazione. Marco Bianchi porta in tavola l'insalata da mangiare dopo le feste: si parte dall'arancia, da tagliare a pezzetti completamente. Si aggiunge il finocchio e i fagioli lessati. Non dimentichiamo i capperi dissalati e la curcuma, che andremo a frullare insieme a quello che abbiamo appena preparato. Si aggiunge anche la mela verde e il ribes. Una volta preparato il tutto andiamo dunque a condire con la salsa: prepareremo così una gustosa insalata che ci aiuterà a smaltire le tossine in eccesso accumulate durante queste feste e che ci hanno fatto aumentare di peso. Ritorna anche la signora Anna Moroni, che ricordiamo esserci solamente fino al giovedì per via dei suoi impegni. La ricetta è quella della zuppa imperiale: si parte utilizzando il brodo di gallina da tenere ovviamente da parte. Si soffrigge il tutto aggiungendo ovviamente la carne macinata: farciamo il tutto creando il polpettone. Per spennellare il tutto si usa il burro, in modo da massaggiare per bene la carne. Cuciniamo il tutto in forno, a 180° C per meno di mezz'ora. Facciamo i quadretti dopo aver raffreddato il tutto e aggiungiamo il brodo. Il consiglio è ovviamente quello di utilizzare magari il brodo già cotto per le feste: questa simpatica ricetta può sicuramente darvi l'idea per riutilizzare il tutto e non sprecare il cibo.

L'ultima ricetta è la Picanha brasiliana. Questa ricetta riguarda una tipica ricetta brasiliana, con carne cotta al sale. Si prepara un letto di sale grosso abbastanza spesso, dove andremo ad adagiare la carne. Il consiglio è quello di inserire la parte grassa del nostro pezzo di carne verso l'alto. Cuciniamo il tutto con una temperatura di 200° C per 45 minuti. Prepariamo poi il condimento con i peperoni e il pomodoro, per ovviamente guarnire il tutto. Dopo aver creato il tutto togliamo la carne dal forno, eliminando il sale in eccesso: per ammorbidire la carne e la crosticina che si è formata, andremo ad inserire la crema. In questo modo la carne non sarà troppo dura e la cottura darà un bel contrasto al nostro rotolo di carne. Anche nella puntata di domani ci saranno tantissime ricette da poter portare in tavola nelle occasioni speciali e nei vostri pranzi.

