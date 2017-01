LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3 / Anticipazioni del 3 gennaio 2017: Wes si consegnerà alla Polizia?

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella seconda serata di oggi, martedì 3 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio de Le regole del delitto perfetto 3, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "E' morto veramente qualcuno?". Prima di scoprire la anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: nel presente, Bonnie (Liza Weil) avvisa qualcuno che Laurel (Karla Souza) è incinta, mentre Meggy (Corbin Reid) riferisce a lei e Connor (Jack Falahee) sul fatto che potrebbe non riprendersi. Nel passato, Bonnie fa visita alla camera ardente in cui è stato sistemato il padre, ma non dà alcuna disposizione per il suo funerale. Poco dopo, vede Frank (Charlie Weber) sul ciglio della strada, ma evita di dirlo a Laurel con cui si trova al telefono, ed infine lo abbraccia. L'ex assistente conferma poi di aver sparato a Mahoney (Adam Arkin) e di aver portato Wes (Alfred Enoch) per assicurarsi che Annalise (Viola Davis) non gliela facesse pagare. Undici anni prima, Frank si trova in carcere da molti anni e riceve la visita di Sam (Tom Verica), che vuole lavorare con lui affinché ottenga la libertà vigilata, proponendogli anche il supporto della moglie avvocato. Anche se Annalise non è d'accordo, accetta di incontrare il suo futuro assistente dietro insistenze del marito. Anni dopo, Annalise partecipa alla sua prima riunione di Alcolisti Anonimi, dove trova la Hargrove (Lauren Luna Vélez), ma la aggredisce come sempre perché ha appena scoperto che ha ceduto il suo studio universitario ad un altro professore. Bonnie continua ad insistere perché Frank torni in città con lei, spingendolo a parlare con Annalise, convinta che l'avvocato lo perdonerà. Nel passato, Annalise riferisce a Sam di sapere per certo che Frank sta facendo di tutto per non affrontare la realtà. Anni dopo, Annalise ripensa ai primi anni del matrimonio con Sam, compreso quando aveva avuto un'emorragia ed aveva perso il bambino. Dopo aver cercato di non cedere all'alcool, l'avvocato ritorna alla bottiglia. Bonnie trascorre la notte con Frank, rifiutando di rispondere alle continue telefonate di Laurel. I due vivono anche una notte di passione, fantasticando sulla fuga in Oregon. Annalise invece ha un crollo emotivo, ripensando ad alcuni mesi prima del terribile incidente. Aveva scoperto di essere incinta proprio all'inizio della causa con Frank. I Keating Five intanto rubano il portatile di Simon (Behzad Dabu) e scoprono che è stato lui ad appendere i volantini sull'avvocato in tutta la scuola. Una volta che la Keating viene informata della verità, impone a Simon di rimediare ed incontra il Rettore, a cui impone che la riabiliti nell'immediato. Laurel invece rivela a Wes di aver riferito a Bonnie dove si trova Frank. Entrambi ne parlano poi con Annalise, proprio nel momento in cui Bonnie entra dalla porta. Nel presente, Bonnie parla con qualcuno al telefono delle condizioni di Laurel, mentre Oliver chiama Conner, ma risponde Michaela (Aja Naomi King) al suo posto e la informa dell'incendio a casa della Keating.

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2017, EPISODIO 6 "E' MORTO VERAMENTE QUALCUNO?" - Bonnie dovrà fare i conti con la rabbia di Annalise, che non le perdonerà di aver incontrato Frank nemmeno quando saprà che ha fatto tutto per fargli ammettere l'omicidio del padre di Wes. Quest'ultimo è sempre più convinto che parlare con la Polizia sia l'unica soluzione, ma viene frenato da Laurel e Annalise, sempre più in pensiero per lui. Intanto, la Keating viene reintegrata nell'Univesità, ma dovrà assicurare di non attirare più le attenzioni delle autorità su di sé o il suo gruppo. In tribunale, le cose invece non andranno come sperato dall'avvocato quando si ritroverà sconfitta dalla linea accusatoria della Atwood nei confronti della sua cliente, una veterana dall'esercito. Senza più speranze e realizzata la verità, Wes deciderà infine di lasciare Meggy per fiondarsi fra le braccia di Laurel. Quella sera, i Keating Five ed Annalise scopriranno come Frank ha risolto il problema di Wes al posto loro.

