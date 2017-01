LO SCERIFFO SENZA PISTOLA/ Il film con Will Rogers Junior in onda su Iris

Il film è in onda su Iris in prima serata

LO SCERIFFO SENZA PISTOLA, IL FILM IN ONDA SU IRIS: IL CAST (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Questa sera, martedì 3 gennaio 2017, su Iris va in onda Lo sceriffo senza pistola, film statunitense che rappresenta un classico della cinematografia western. La pellicola è stata realizzata nel 1954 con la regia di Michael Curtiz per una durata di circa 90 minuti. Nel cast tanti interpreti celebri all'epoca come Will Rogers Junior, Nancy Olson, Lon Chaney Junior, Anthony Caruso, Wallace Ford, Clem Bevans ha interpretato e Merv Griffin.

LO SCERIFFO SENZA PISTOLA, IL FILM IN ONDA SU IRIS: LA TRAMA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Tom Brewster è uno sceriffo che non si separa mai dalla propria corda, che ritiene più importante della pistola. Ed è propria la corda che lo sceriffo utilizza per catturare i propri nemici. Un giorno egli fa la sua comparsa in una delle città del New Mexico, dove vuole andare alla posta per ritirare delle lettere. Qui, nella città, Tom fa vedere a tutti le proprie capacità e Turlock, il boss della città, gli offre un lavoro che sempre adatto alle sue caratteristiche. Tuttavia, Tom Brewster, una volta perso il proprio posto di lavoro, rivede la propria posizione ed accetta di diventare lo sceriffo di quella che sembra essere una tranquilla cittadina. Tuttavia, anche Turlock ha riconsiderato la sua proposta e si rifiuta di consegnare a Tom la pistola dello sceriffo. Per Tom questo non è un problema, o quanto meno lo diventa solo quando scopre che qualcuno vuole assassinarlo. Lo sceriffo inizia le sue indagini affidandosi soltanto alla sua fidata corda, ed arrivando ad una conclusione alquanto sorprendente, che farà emergere un insospettabile complotto ordito alle proprie spalle da alcune persone che lui credeva essere amiche.

