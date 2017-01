Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni / L'attrice ancora innamorata dell'ex marito? Il messaggio misterioso (oggi, 3 gennaio 2017)

LAURA TORRISI E LEONARDO PIERACCIONI: L'ATTRICE E IL MISTERIOSO MESSAGGIO SU INSTAGRAM (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - È qualche giorno che Laura Torrisi, attrice ed ex fidanzata di Leonardo Pieraccioni, pubblica sui social network frasi d'amore misteriose - che hanno però un triste fondo di amarezza - che sembrano dedicate proprio all'ex compagno e padre di sua figlia Martina. Le parole di Laura Torrisi poi, arrivano proprio poco dopo la vacanza che i due hanno fatto insieme sulle Dolomiti (sono rimasti in ottimi rapporti) insieme alla figlia, cosa che rende le parole dell'attrice ancora più criptiche e misteriose. "Mi stavi annoiando con tutti questi sogni, questa meraviglia, questa idea malsana di anime che danzano all'unisono. La musica è finita. Tutte quelle illusioni con i tuoi "per sempre": menzogne per ingenui. Sei stanca. Non dibatterti, rassegnati; i sentimenti non si inventano: o ci sono o non ci sono. Basta. Finiti i canditi. Ce l'hanno fatta tutti prima di te, imperatori e straccioni. Punto. A capo. E via di nuovo tra le stelle". Clicca qui per leggere il messaggio di Laura Torrisi.

LAURA TORRISI E LEONARDO PIERACCIONI, L'ATTRICE ANCORA INNAMORATA DELL'EX MARITO? (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni sono stati fidanzati per vari anni: nel 2010 hanno avuto una figlia e nel 2014 hanno annunciato la fine della loro relazione. Nonostante tutto i due attori hanno continuato a passare le vacanze insieme per il bene della figlia e sono sempre andati d'amore e d'accordo. Questi messaggi lasciati sui social da Laura Torrisi però, fanno pensare che la donna abbia sempre sperato in una riconciliazione con l'ex fidanzato, cosa che non è mai avvenuta. Le parole che l'attrice ha diffuso tramite Instagram, sembrano parlare di attese e speranze tradite e di una dura presa di coscienza della reale situazione, salutata con gioia da Laura. Forse l'attrice è stata per tutti questi anni ancora innamorata del suo ex compagno e adesso abbia smesso di provare qualcosa per lui? Non lo sappiamo, ma chissà che non sia proprio lei - visto che negli ultimi giorni si è molto aperta - a dare delucidazioni ai fan sulla sua situazione sentimentale.

