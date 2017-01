MASTERCHEF ITALIA 6/ Ed. 2017, news: il romagnolo Valerio svela alcuni dei suoi segreti, video (oggi, 3 gennaio 2017)

MASTERCHEF 6, EDIZIONE 2017: IL ROMAGNOLO VALERIO SVELA ALCUNI DEI SUOI SEGRETI, VIDEO (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Valerio è uno dei concorrenti più giovani della sesta edizione di MasterChef Italia, che tornerà in scena giovedì 5 gennaio 2017 con la prima Mystery Box e la prima sfida in esterna per tutti i concorrenti selezionati durante i primi due appuntamenti. Solamente in 20 ce l’hanno fatta, e Valerio è uno di questi: ha fin da subito conquistato i telespettatori (e i giudici), e in un video pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale del cooking talent show ha svelato alcuni dettagli in più, tutti legati alla sua passione per la cucina: Valerio viene da Sant’Arcangelo di Romagna, e se fosse un piatto sceglierebbe certamente la piadina con il prosciutto. Nella clip ha ammesso che nella sua cucina quello che non potrà mai mancare sono le spezie: tutti, secondo lui, dovrebbero provare - almeno una volta nella vita - le lasagne al forno romagnole. Valerio ha anche svelato qual è il trucco che spesso usa in cucina, sui piatti che realizza: il concorrente di MasterChef ha confessato che aggiunge sempre un filo di olio, al termine della cottura. Anatra e vongole è uno degli abbinamenti che preferisce, e per lui il giudice più cattivo è Joe Bastianich. Quello più buono, invece, Carlo Cracco. Come se la caverà tra i barconi di MasterChef Italia 6? Clicca qui per vedere il video con protagonista Valerio direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di MasterChef.

