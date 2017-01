NINA 2 / Sbarca in Italia la nuova stagione con Annelise Hesme. Anticipazioni del 3 gennaio 2017: l'infermiera ritornerà con Costa?

NINA 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 3 GENNAIO 2017: LA SERIE - Sbarca in Italia nella prima serata di FoxLife di oggi, martedì 3 gennaio 2017, la serie belga Nina 2, in prima Tv assoluta. Andranno in onda i primi due episodi, intitolati "Ritorno di fiamma" e "Una seconda possibilità". L'attrice Annelise Hesme rivestirà di nuovo i panni di Nina, nel medical drama più accreditato nel Paese d'origine in questi ultimi anni. Non è solo la simpatia della protagonista a riscuotere tanto successo fra i telespettatori, ma anche le vicende personali con cui lo show si è distinto fin dalla prima stagione. Nina rappresenta infatti un progetto interessante di France 2, che ha voluto proporre ai propri telespettatori un programma tutto Made in France che si ispirasse anche agli schermi degli show americani più amati. Nina sfrutta a tutti gli effetti la scia di successo di Grey's Anatomy, mettendo tuttavia al centro la figura di un'infermiera energiga e decisa ad inseguire i propri sogni. Nella nuova trama, Nina dovrà fare i conti con le relazioni a tutto tondo e non solo per il possibile ritorno di fiamma per l'ex marito Costa, interpretato dall'attore Thomas Jouannet. Un'ipotesi che era già emersa nelle puntate precedenti e che proprio nella premiere troverà un suo spazio. A dare il filo da torcere alla brillante infermiera sarà ancora una volta la figlia Lily, ovvero Lea Lopez. La giovane attrice affronta il duro ruolo di un'adolescente alle prese con una malattia terminale e con la voglia di rivincita tipica della sua età. Lily troverà infatti un nuovo amore, spingendo spesso la madre a preoccuparsi sul tipo di amicizie che frequenta e sul suo futuro, oltre che a doversi confrontare con la crescita sempre più evidente della ragazza.

NINA 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 3 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "RITORNO DI FIAMMA" - Nina è diventata ora un'infermiera titolare, nonostante l'oppisizione del dottor Proust, e viene liberata dalla tutela di Leo per poter aiutare Costa nella cura dei suoi pazienti. In seguito alla festa per il suo nuovo ruolo, Nina ricade fra le braccia di Costa, ma entrambi non sanno se essere felici per questo ritorno di fiamma. Saranno in grado di sfruttare questa seconda possibilità? L'infermiera ha trascorso infatti un anno nel tentativo di dimenticare di essere l'ex moglie del capo e sembra ritornata ai vecchi dilemmi. L'ospedale entra poi in fermento a causa di un incidente ferroviario, verificatosi lo stesso giorno in cui il direttore dell'ospedale Nguyen, annuncerà che il Dipartimento di Medicina Interna è a rischio chiusura a causa di un deficit economico. EPISODIO 2 "UNA SECONDA POSSIBILITÀ" - L'ospedale è ancora alle prese con le vittime del disastro ferroviario. Nina prende in carico Laurent, l'autista del treno, completamente devastato dall'incidente. L'uomo scoprirà infatti di essere diventato paralizzato ed entrerà sempre di più in un vortice di depressione. Nina inizierà però a sospettare che la patologia sia in realtà all'origine del dramma...

br/>© Riproduzione Riservata.