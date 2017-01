ONE DIRECTION / News, la band inglese è la più ricca del 2016 (oggi, 3 gennaio 2017)

ONE DIRECTION, NEWS: LA BOYBAND E' LA PIU' RICCA DEL 2016 (OGGI 3 GENNAIO 2017) - Gli One Direction non hanno ancora messo fine alla loro pausa ma i soldi della boyband continuano ad aumentare. Secondo quanto riportato da la rivista 'Forbes' la band è al primo posto nella classifica delle celebrità europee più pagate dello scorso 2016. 110 milioni di dollari per Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson e Niall Horan guadagnati nello scorso anno, quindi gli One Direction si piazzano al primo posto delle band più pagate al mondo. Questi proventi del gruppo arrivano dal loro ultimo tour 'On The Road Again' grazie anche alle sponsorizzazioni di grandi marchi. Se invece si considera il mondo della musica nel suo complesso gli One Direction devono lasciare il posto a Taylor Swift che con il patrimonio di centosettanta milioni di dollari è sicuramente l'artista più pagata al mondo. Al terzo posto abbiamo Adele con ottanta milioni di dollari, mentre al quinto posto ci sono i Rolling Stones con sessantasette milioni di dollari. Gli U2 invece si prendono un nono posto.

