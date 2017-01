Oroscopo 2017 / Paolo Fox, previsioni di LatteMiele di oggi 3 Gennaio 2017: i segni top, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Pesci e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 3 GENNAIO 2017 - TRE SEGNI TOP - Andiamo a vedere quelli che sono i segni top della giornata di oggi, 3 gennaio 2017, attraverso lo studio dei segni nell'oroscopo che come ogni giorno Paolo Fox fa alla stazione radio LatteMiele. Tra i segni in crescita troviamo sicuramente lo Scorpione che si è ormai lasciato alle spalle un dicembre pesantissimo con l'inizio del nuovo anno. Venere è favorevole e si ritroverà la grinta di fare e la determinazione per uscire fuori da situazioni piuttosto negative. E' tempo di cambiamenti per il Sagittario che nel 2017 non si accontenterà più né in amore né in amicizia andando a tagliare parecchi rami secchi, rapporti inutili che ormai non avevano più linfa vitale. Ora bisogna per forza crescere i rapporti e iniziare a vivere la vita in maniera più rivolta a sé stessi. Per il Capricorno l'amore tornerà finalmente protagonista con la voglia di imporsi sempre e comunque anche nelle situazioni lavorative. Risvolti positivi sono in arrivo per i nati sotto il segno dei Pesci.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 3 GENNAIO A LATTE E MIELE E ANTICIPAZIONI NUOVO ANNO: Il celebre astrologo Paolo Fox ha svelato le novità per l'anno nuovo che interessano tutti i segni dello zodiaco. L'oroscopo si arricchisce di mutamenti: l'anno nuovo risveglia la creatività e la voglia di osare in campo lavorativo. I pianeti che transitano nello zodiaco influenzano in particolar modo il Sagittario e la Bilancia, proponendo occasioni interessanti da "cogliere al volo". Sagittario, Voglia di edificare e di introdurre cambiamenti per il Sagittario, aiutati dal passaggio di Saturno nella loro costellazione. Rimettersi in forza e superare percorsi di lavoro faticosi, per prepararsi ad un luglio splendido ricco di nuovi incontri amorosi. Bilancia, molto fortunati per quest'anno, i nati nel segno della Bilancia saranno influenzati in modo favorevole dalla presenza di Giove che rasserena la mente e dona importanti novità. Rimboccarsi le maniche ed essere positivi, per allontanare con successo situazioni pericolose.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 3 GENNAIO A LATTE E MIELE: TUTTI I SEGNI - E' interessante quindi andare ad analizzare segno per segno, L'oroscopo 2017 di Paolo Fox di oggi 3 Gennaio seguendo le caratteristiche tipiche di segni di Terra, Fuoco, Aria e Acqua. L'arrivo del 2017 regala aria di cambiamento e c'è la speranza che l'inizio dell'anno possa essere positivo e presagire a mesi di serenità e felicità magari con quel pizzico di fortuna che non guasta mai. La Luna, Venere e Marte entrano nel segno zodiacale dei Pesci quindi queste previsioni astrologiche sono piuttosto interessanti per i segni di acqua, restano alcuni nodi da sbrogliare per Vergine e Gemelli per questioni di carattere finanziario e lavorativo. Sarà sicuramente una giornata positiva poi per il Capricorno che potrebbe tornare protagonista in amore e attende sviluppi importanti per questo inizio di anno. Sarà invece una giornata più complicata per il Toro e l'Ariete che saranno sicuramente costretti a rivedere i loro piani e a diminuire il loro carico di stress sia sul lavoro che nelle relazioni sentimentali. Andiamo comunque a vedere quelle che sono le previsioni di Paolo Fox che sicuramente ci aprirà ad alcuni punti di vista interessanti che ci porteranno a riflettere e a magari prendere anche delle strade diverse da quelle che c'eravamo prefissati.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 3 GENNAIO: ARIETE - Ha parlato dell'Ariete anche Paolo Fox durante il suo consueto spazio dedicato all'oroscopo su LatteMiele all'interno dei segni di fuoco. È in lotta con sé stesso e con gli altri. C'è una situazione da chiarire nei primi mesi di questo 2017 per quanto riguarda le amicizie e la vita sentimentale anche passate. Tra un mese Venere in Ariete dovrà lottare contro qualche insidia, ma bisogna ripartire da zero e mettersi alla prova.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 3 GENNAIO: TORO - Paolo Fox ha parlato alla stazione radio LatteMiele durante il suo consueto spazio dedicato all'oroscopo. Ha parlato anche del segno del Toro all'interno della riflessione sui segni di terra. Ci sono tensioni che riguardano l'aspetto finanziario, dove c'è qualcosa che non va. Quelli che vogliono iniziare un nuovo progetto non devono fermarsi ora. Per chi ha un'attività in proprio ci sono scelte importanti entro l'estate, ma nella seconda parte dell'anno i soldi saranno importanti, meglio non scialacquare.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 3 GENNAIO: GEMELLI - Il segno dei Gemelli è quello dei nati tra il 21 maggio e il 21 giugno. Dei segni d'aria ha parlato a LatteMiele il noto astrologo Paolo Fox nel suo spazio dedicato all'oroscopo. Un pò affaticato e nervoso c'è bisogno di giostrare le emozioni. Giove protegge le grandi scelte, ma Saturno è opposto da tanti mesi. Chi ha un'azienda si è reso conto della difficoltà ad andare avanti, soprattutto per chi è impegnato in altre situazioni sia in amore che anche sul lavoro..

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 3 GENNAIO: CANCRO - I nati tra il 22 giugno e il 22 luglio appartengono al segno del Cancro. Ne ha parlato Paolo Fox nella quotidiana rubrica dedicata all'oroscopo alla stazione radio LatteMiele. Venere inizia un transito buono, tante cose si possono giostrare ci vuole solo un pochino di pazienza. L'amore o il lavoro non si possono sviluppare in pochi giorni, però ci sarà un cambiamento bello e che sicuramente darà grandi soddisfazioni a questo segno. Sabato e domenica giornate ideali per l'amore e per provare a provare nuovi sentimenti.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 3 GENNAIO: LEONE - Chi è nato tra il 23 luglio e il 23 agosto è un Leone, un segno di fuoco che ha sicurametne grande cuore e lo tira fuori con grande simpatia ed eccentricità. Paolo Fox ne ha parlato durante il suo consueto spazio a LatteMiele dedicato all'oroscopo. È preoccupato per questioni di soldi in questi giorni quindi bisogna stare attenti a questo ma anche all'amore. Non tutti sono in crisi ma quelli che hanno rapporto con Acquario e Scorpione sono un poco più nervosetti. Chi deve parlare con un socio deve farlo entro venerdì.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 3 GENNAIO: VERGINE - La Vergine è il segno di chi è nato tra il 24 agosto e il 22 settembre. Sicuramente un segno di terra è introverso, ma ha grande cuore anche se a volte fatica a tirare fuori i sentimenti. Paolo Fox ne ha parlato nel consueto spazio dedicato all'oroscopo nella rubrica dedicata all'oroscopo. È presente dell'ansia nella vita e nei rapporti con gli altri. Le coppie che hanno avuto problemi non riescono a risolvere le situazioni, mentre quelli che non hanno problemi si vedono poco. Non bisogna affaticarsi e non pensare solo al lavoro.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 3 GENNAIO: BILANCIA - I nati sotto il segno della Bilancia sono quelli che compiono gli anni tra il 23 settembre e il 22 ottobre. Segno d'aria è fatto di cuore e grande fantasia. Ne ha parlato Paolo Fox a LatteMiele durante il suo consueto spazio dedicato all'oroscopo. Tutti i Bilancia sono in attesa di un cambiamento di lavoro o di mansione voluto dalla crisi, dagli eventi. Le giornate di giovedì e venerdì sono le uniche un pochino in crisi di questa settimana. L'amore chiederà riscontri tra febbraio e maggio. Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni legate a questo inizio di 2017 che spiazza.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 3 GENNAIO: SCORPIONE - Paolo Fox ha parlato a LatteMiele durante il suo solito spazio dedicato all'oroscopo. Si è parlato anche del segno dei nati tra il 23 ottobre e il 21 novembre per lo Scorpione. Si tratta di un segno d'acqua, con i nati sotto questo che sono persone introverse e un po' chiuse. Quelli che hanno passato un dicembre pesante, grazie a Venere favorevole, ritroveranno grinta e anche voglia di fare. Ogni tanto si discute per amore, che negli ultimi tempi è stato bloccato anche da una situazione fisica, bisogna sicuramente essere molto attenti. Il Capodanno ha portato il resoconto di un anno che è stato davvero molto faticoso.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 3 GENNAIO: SAGITTARIO - Paolo Fox durante il suo consueto appuntamento don l'oroscopo sulla stazione radio LatteMiele ha parlato anche del Sagittario il segnodi chi è nato tra il 22 novembre e il 21 dicembre. Classico segno di fuoco ha un carattere estroverso ed è molto emotivo. Bisognerà iniziare a selezionare le amicizie e gli amori. Il lungo transito di Saturno nel segno rede più esigenti e quindi non ci si accontenterà come magari è capitato in passato. Gennaio è il mese in cui ci si può liberare dei rapporti inutili, anche sostituire un legame con un altro più favorevole e che possa accrescere emotivamente.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 3 GENNAIO: CAPRICORNO - Il segno del Capricorno è legato a chi è nato tra il 22 dicembre e il 20 gennaio e quindi per chi compie gli anni proprio in questi giorni. Paolo Fox ha parlato alla stazione radio LatteMiele nel suo consueto spazio dedicato all'oroscopo dove ogni giorno dice come andranno le cose. Dicembre è stato l'epilogo di una certa condizione che si era verificata a lungo nei mesi passati. Ora però l'amore può tornare davvero protagonista, con i nati sotto Pesci o Scorpione può nascere una bella sensazione, magari anche qualcosa di più di una semplice amicizia. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni che saranno decisivi.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 3 GENNAIO: ACQUARIO - Chi è nato tra il 21 gennaio e il 19 febbraio nasce sotto il segno dell'Acquario. Un segno d'aria che sicuramente non sembre è equilibrato, ma che ha comunque tanto cuore. Paolo Fox ne ha parlato nel suo consueto appuntamento con gli astri sulla stazione radio LatteMiele. Si vive qualche disagio sia dal lato economico che da quello fisico. Bisognerà fare davvero molta attenzione allo stress per evitare delle inutili complicazioni e uno stato d'ansia che dipende sicuramente da questo.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI OGGI 3 GENNAIO: PESCI - Il 2017 è iniziato alla grande per i nati sotto il segno dei Pesci, cioè chi compie gli anni tra il 20 febbraio e il 20 marzo. Segno d'acqua molto introverso vivrà comunque delle settimane molto positive come raccontato da Paolo Fox nel suo consueto spazio dedicato all'oroscopo sulla stazione radio LatteMiele. Per i nati sotto questo segno sarà un anno che cresce in positivo, dove si potrebbero inziare nuovi rapporti. Diverse saranno le situazioni emozionanti e messaggi inaspettati possono capitare anche nella giornata di oggi.

