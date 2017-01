OSCAR BRANZANI / Uomini e donne, Incidente auto per la madre, il messaggio della sorella sui social (oggi 3 gennaio 2017)

OSCAR BRANZANI, UOMINI E DONNE, INCIDENTE AUTO PER LA MADRE: SALVA PER MIRACOLO, IL MESSAGGIO DELLA SORELLA DEL TRONISTA SUI SOCIAL (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Inizia proprio male il 2017 di Oscar Branzani. Proprio qualche giorno fa il tronista parlava del suo Capodanno e di quanto ami questo periodo dell'anno ma forse dopo quello che è successo ieri le cose per lui cambieranno. Proprio mentre sui social Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini continuavano a pubblicare foto e dolci frasi, la sorella del tronista mostrava la foto dell'auto della madre coinvolta in un incidente stradale in cui avrebbe potuto perdere la vita. La giovane non parla dell'incidente per la voglia di farlo ma solo per ringraziare pubblicamente quella persona che, nonostante il pericolo e tutto quello che poteva succedere, è rimasta accanto alla madre fino all'arrivo dei soccorsi che sono riusciti a salvarla. La macchina si è accartocciata e la madre di Oscar Branzani è addirittura finita sui sedili posteriori ma per fortuna è riuscita a rimanere in vita riportando lividi, contusioni e fratture. Tutto è bene quel che finisce bene? I fan, intanto, si sono mobilitati sui social per dare conforto sia al tronista che alla sua amata sorella Dalila la stessa che alla fine del suo lungo messaggio ha voluto fare un augurio speciale a tutti: "Non racconto questa cosa per ricevere compassione, ma perché voglio dire a quella donna (sperando che tramite i Social possa arrivarle questo messaggio) GRAZIE, da tutti noi, grazie che le hai fatto compagnia in un momento così brutto. Grazie che non te ne sei andata sapendo che era pericoloso. Ho poi saputo che nel tratto dell autostrada per napoli, ieri mattina, qualcuno ha visto questa panda nera ed ha pensato al peggio per chi ci fosse all'interno. [.....] Lei non correva, non aveva bevuto, e non c'era la strada bagnata. Non si sa come sia successo ma è successo. Se certe cose possono succedere quando si è lucidi e prudenti, figuriamoci quando si beve o si corre troppo. Fate sempre molta attenzione che tutto succede in un attimo. #buonAnno, che possiate avere anche voi un angelo custode molto in gamba". Ecco qui il suo messaggio in versione integrale.

