Quello che nascondono i tuoi occhi / Anticipazioni prima puntata 3 gennaio 2016: l’amore tra Ramon e la Marchesa di Llanzol (fiction Canale 5)

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 3 GENNAIO 2017: IL CAST - Nuova proposta da parte di Canale 5 oggi, martedì 3 gennaio 2017: in prima serata debutterà infatti la miniserie di origine spagnola dal titolo Quello che nascondono i tuoi occhi ("Lo que escondian sus ojos", il prodotto porta la firma di Telecinco), che vede Blanca Suarez nei panni della protagonista, Maria Sonsoles de Icaza y de Leon, Marchesa consorte di Llanzol. Il pubblico italiano conosce già il volto dell'attrice, grazie al ruolo della bella in La bella e la bestia, la miniserie in cui ha recitato al fianco di Alessandro Preziosi. Quello che nascondono i tuoi occhi è la storia di un amore segreto, travolgente e proibito, in un periodo storico estremamente difficile. Al fianco di Blanca Suarez ci saranno anche Ruben Cortada, pronto a vestire i panni di Ramon Serrano Sumer, amante della bellissima Maria Sonsoles de Icaza y de Leon, e l'attore Emilio Gutierrez Caba, nei panni di Francisco de Paula Diez de Riviera, V Marchese di Llanzol. Concepita in Spagna per essere suddivisa in quattro puntate differenti, per la messa in onda italiana sono state pensate invece tre prime serate, la prima in programma proprio stasera sulla rete ammiraglia Mediaset: chi non si perderà il debutto?

